Органный концерт при свечах «Времена года на органе»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.
Все концерты проходят в таинственном полумраке, при завораживающем мерцании свечей, что добавляет особую атмосферу каждому выступлению. В рамках цикла органных концертов зрителей ждет исполнение знаменитого произведения «Времена года» Антонио Вивальди в мастерском переложении органистки Марии Лобецкой.
«Времена года» — это цикл из четырех скрипичных концертов, входящих в опус 8 с интригующим названием «Спор гармонии с изобретением». В этих произведениях Вивальди создает музыкальные зарисовки, которые иллюстрируют круговорот жизни и передают разнообразие природных сезонов и человеческих эмоций. Звенящий зимний день, осенняя печаль, азарт весны и истома летнего зноя — все это ярко передано в звуках «Времен года», погружая слушателей в калейдоскоп сезонов.
Особое внимание на концерте будет уделено транскрипциям двух скрипичных концертов Вивальди, мастерски адаптированных для органа Иоганном Себастьяном Бахом. Хотя Бах и Вивальди никогда не встречались, их музыка продолжает находить пересечения и вдохновлять музыкантов XXI века. Бах высоко ценил творчество Вивальди и создал ряд блестящих органных транскрипций его произведений.
Концерт пройдет на электронном органе Johannus и будет включать:
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Ждем вас!