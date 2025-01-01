Органный концерт при свечах «Времена года на органе»

«Времена года» Вивальди на органе в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.

Все концерты проходят в таинственном полумраке, при завораживающем мерцании свечей, что добавляет особую атмосферу каждому выступлению. В рамках цикла органных концертов зрителей ждет исполнение знаменитого произведения «Времена года» Антонио Вивальди в мастерском переложении органистки Марии Лобецкой.

Музыкальный шедевр Вивальди

«Времена года» — это цикл из четырех скрипичных концертов, входящих в опус 8 с интригующим названием «Спор гармонии с изобретением». В этих произведениях Вивальди создает музыкальные зарисовки, которые иллюстрируют круговорот жизни и передают разнообразие природных сезонов и человеческих эмоций. Звенящий зимний день, осенняя печаль, азарт весны и истома летнего зноя — все это ярко передано в звуках «Времен года», погружая слушателей в калейдоскоп сезонов.

Взаимодействие Вивальди и Баха

Особое внимание на концерте будет уделено транскрипциям двух скрипичных концертов Вивальди, мастерски адаптированных для органа Иоганном Себастьяном Бахом. Хотя Бах и Вивальди никогда не встречались, их музыка продолжает находить пересечения и вдохновлять музыкантов XXI века. Бах высоко ценил творчество Вивальди и создал ряд блестящих органных транскрипций его произведений.

Программа концерта

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и будет включать:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750):

Концерт для органа до мажор BWV 594 (переложение концерта Вивальди для скрипки и оркестра RV 208): I–II. Recitativo adagio, III. Allegro

Концерт для органа ля минор BWV 593 (переложение концерта Вивальди для двух скрипок и оркестра RV 522): I. Allegro (Tempo Giusto), II. Adagio senza pedale a due claviere, III. Allegro

Концерт для органа до мажор BWV 594 (переложение концерта Вивальди для скрипки и оркестра RV 208): I–II. Recitativo adagio, III. Allegro Концерт для органа ля минор BWV 593 (переложение концерта Вивальди для двух скрипок и оркестра RV 522): I. Allegro (Tempo Giusto), II. Adagio senza pedale a due claviere, III. Allegro Антонио Лучо Вивальди (1678–1741):

Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» (переложение для органа Марии Лобецкой): Концерт № 1 ми мажор «Весна» RV 269: I. Allegro. Пришла весна, II. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух, III. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец Концерт № 2 соль минор «Лето» RV 315: I. Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина. II. Adagio–Presto, II. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза Концерт № 3 фа мажор «Осень» RV 293: I. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней, II. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные, III. Allegro, la Caccia. Охота Концерт № 4 фа минор «Зима» RV 297: I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» (переложение для органа Марии Лобецкой):

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Ждем вас!