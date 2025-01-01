Органный концерт при свечах «Времена года Mixt»

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Времена года MIXT», который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Знаменитая петербургская органистка Екатерина Маришкина проведет вас через различные сезоны года и бытия, исполняя произведения таких композиторов, как Вивальди, Пьяццолла, Чайковский и других.
Антонио Вивальди в своем цикле «Времена года» мастерски запечатлел звуки природы: щебет птиц, лай собак и шум грозы. Этот шедевр, знакомый каждому, является настоящим музыкальным дневником жизни человека и мира. Вивальди был не только классиком, но и новатором своего времени.
Астор Пьяццолла с его «Временами года в Буэнос-Айресе» предлагает лирическую сюиту, отражающую чувства «маленького человека» в большом городе. Его произведение прослеживает смену сезонов через призму уникальной энергетики аргентинского танго.
Не пропустите также «Времена года» Чайковского — музыкальный дневник композитора, наполненный воспоминаниями о дорогих ему моментах жизни и красоте природы XIX века. Интересный акцент программы — лето от Джо Хисаиси, известного японского композитора, чьи произведения стали саундтреками для культовых фильмов.
Вечер дополнит знаменитая композиция Эйнауди «Primavera», создающая атмосферу умиротворения и созерцания. Яркие акценты программы включают «Thanksgiving» Джорджа Уинстона и экспрессивное рондо в итальянском стиле Ханса Андре Штамма.
Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент способен передать как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской, в котором состоится концерт, является истинным уголком Франции в Петербурге. Он был построен по проекту Леонтия Бенуа и сохранился даже в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.
Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным путешествием и ощутить атмосферу этого уникального места!
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган). Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.