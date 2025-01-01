Органный концерт при свечах «Времена года Mixt»

Музыкальное путешествие с Екатериной Маришкиной под сводами собора

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Времена года MIXT», который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Знаменитая петербургская органистка Екатерина Маришкина проведет вас через различные сезоны года и бытия, исполняя произведения таких композиторов, как Вивальди, Пьяццолла, Чайковский и других.

Шедевры классики

Антонио Вивальди в своем цикле «Времена года» мастерски запечатлел звуки природы: щебет птиц, лай собак и шум грозы. Этот шедевр, знакомый каждому, является настоящим музыкальным дневником жизни человека и мира. Вивальди был не только классиком, но и новатором своего времени.

Астор Пьяццолла с его «Временами года в Буэнос-Айресе» предлагает лирическую сюиту, отражающую чувства «маленького человека» в большом городе. Его произведение прослеживает смену сезонов через призму уникальной энергетики аргентинского танго.

Современные композиторы

Не пропустите также «Времена года» Чайковского — музыкальный дневник композитора, наполненный воспоминаниями о дорогих ему моментах жизни и красоте природы XIX века. Интересный акцент программы — лето от Джо Хисаиси, известного японского композитора, чьи произведения стали саундтреками для культовых фильмов.

Вечер дополнит знаменитая композиция Эйнауди «Primavera», создающая атмосферу умиротворения и созерцания. Яркие акценты программы включают «Thanksgiving» Джорджа Уинстона и экспрессивное рондо в итальянском стиле Ханса Андре Штамма.

Уникальный орган и атмосферное место

Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент способен передать как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской, в котором состоится концерт, является истинным уголком Франции в Петербурге. Он был построен по проекту Леонтия Бенуа и сохранился даже в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным путешествием и ощутить атмосферу этого уникального места!

Программа концерта

Антонио Вивальди — «Времена года: Весна», переложение для органа Пьера Гуэна

Петр Чайковский — «Времена года: Май (Белые ночи)»

Людовико Эйнауди — «Primavera»

Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе: Лето», переложение для органа

Джо Хисаиси — «Summer» из музыки к к/ф Encore

Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе: Осень»

Петр Чайковский — «Времена года: Ноябрь (На тройке)»

Джордж Уинстон — «Thanksgiving»

Петр Чайковский — «Времена года: Декабрь (Святки)»

Антонио Вивальди — «Времена года: Зима», переложение для органа Павла Стеценко

Астор Пьяццолла — «Libertango»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган). Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.