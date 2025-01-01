Меню
Органный концерт при свечах «Времена года и шедевры мировой классики»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Времена года и шедевры мировой классики»

Органный концерт при свечах «Времена года и шедевры мировой классики»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Чудеса органной музыки в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Это место, с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком, идеально подходит для органных концертов. Мы с радостью приглашаем вас на удивительное музыкальное событие — программу «Времена года и шедевры мировой классики».

Элен-дуэт: музыкальное путешествие

В этом концерте вас проведут две талантливые музыкантки — Елена Ведюшкина (альт) и Елена Антипина (орган). Они представят вам яркие произведения композиторов разных эпох: от величественного барокко до романтической классики.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди — Концерт № 3 фа мажор «Осень» из цикла «Времена года» RV 293. Это произведение — философское размышление о круговороте жизни, живописующий образы осени через музыку.
  • Георг Филипп Телеман — Концерт для альта и струнного оркестра соль мажор в переложении для органа. Телеман, современник Баха, известен своей способностью соединять музыкальные стили Европы.
  • Карл Стамиц — Концерт для альта и органа до мажор. Яркий представитель Мангеймской школы, он оставил более 60 инструментальных концертов.
  • Дмитрий Бортнянский — Концерт для чембало и струнного оркестра ре мажор в переложении для органа. Был известен как «Орфей реки Невы» благодаря своим хоровым произведениям.
  • Габриэль Форе — «Пробуждение» op. 7 № 1. Это произведение написано в цветущий период его жизни, когда он испытывал нежные чувства к дочери Полины Виардо.
  • Ремо Джадзотто — Адажио соль минор, которое ранее ошибочно приписывалось Томазо Альбинони. Теперь известно, что автором является сам Джадзотто.
  • Морис Равель — «Кадиш» в мужском ансамбле для альта и органа. Это произведение молитвенного характера, раскрывающее глубину чувства.
  • Жан Ален — «Литании» JA 119. Ален, ставший жертвой войны, оставил после себя уникальные музыкальные наследия, сочетающие барочную музыку и восточные мотивы.

Исполнители и продолжительность

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов ЭЛЕН-ДУЭТ: Елена Ведюшкина (альт) и Елена Антипина (орган). Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальной атмосфере, где каждый звук наполняется историей, а каждое произведение рассказывает о времени и месте своего создания.

Расписание

