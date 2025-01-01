Органный концерт при свечах «Времена года и прогулка по голубому Дунаю»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для любителей классической музыки! В программе — «Времена года» и «Прогулка по голубому Дунаю» с королем вальса Иоганном Штраусом. Откройте для себя жемчужную россыпь барокко, музыку французских соборов и погружение в мир выдающихся композиторов.
Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — два гения, которые, хоть и не встречались при жизни, продолжают вести музыкальный диалог в XXI веке. Бах, известный своими органными транскрипциями, высоко ценил творчество Вивальди, а его «Времена года» остаются самым популярным сочинением этой эпохи.
Георг Фридрих Гендель, родившийся в тот же год, что и Бах, стал выдающимся композитором, чей вклад в музыку неоценим. Его оратории, такие как «Мессия», и известные произведения, как «Музыка на воде», продолжают радовать слушателей по всему миру.
Морис Дюрюфле, продолжатель традиций Сезара Франка, и Луи Вьерн, выдающийся органист и композитор, привнесли в музыку новые оттенки романтизма. Их произведения, такие как Прелюдия и фуга на имя ALAIN, восхищают своей глубиной и красотой.
Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на уникальном органе Walcker 1910 года, известном своим неповторимым звучанием. Этот храм, спроектированный Леонтием Бенуа, является истинным уголком французской культуры в Петербурге и способен перенести вас в атмосферу южнофранцузского романского стиля.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Кириллова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой! Ждем вас на нашем концерте!