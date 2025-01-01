Органный концерт при свечах «Времена года и прогулка по голубому Дунаю»

Музыкальное путешествие по эпохе барокко под сводами собора

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим праздником для любителей классической музыки! В программе — «Времена года» и «Прогулка по голубому Дунаю» с королем вальса Иоганном Штраусом. Откройте для себя жемчужную россыпь барокко, музыку французских соборов и погружение в мир выдающихся композиторов.

Великие мастера барокко

Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди — два гения, которые, хоть и не встречались при жизни, продолжают вести музыкальный диалог в XXI веке. Бах, известный своими органными транскрипциями, высоко ценил творчество Вивальди, а его «Времена года» остаются самым популярным сочинением этой эпохи.

Георг Фридрих Гендель, родившийся в тот же год, что и Бах, стал выдающимся композитором, чей вклад в музыку неоценим. Его оратории, такие как «Мессия», и известные произведения, как «Музыка на воде», продолжают радовать слушателей по всему миру.

Французская органная традиция

Морис Дюрюфле, продолжатель традиций Сезара Франка, и Луи Вьерн, выдающийся органист и композитор, привнесли в музыку новые оттенки романтизма. Их произведения, такие как Прелюдия и фуга на имя ALAIN, восхищают своей глубиной и красотой.

Уникальный орган и атмосфера храма

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на уникальном органе Walcker 1910 года, известном своим неповторимым звучанием. Этот храм, спроектированный Леонтием Бенуа, является истинным уголком французской культуры в Петербурге и способен перенести вас в атмосферу южнофранцузского романского стиля.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах: Концерт ля минор BWV 593

Георг Фридрих Гендель: Ария Lascia ch'io pianga из оперы «Ринальдо»

Иоганн Себастьян Бах: Трио-соната соль мажор: I часть BWV 530

Антонио Вивальди: Концерт «Лето» из цикла «Времена года» в переложении для органа соло

Иоганн Штраус: «На прекрасном голубом Дунае» op. 314 в переложении для органа

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах: Концерт ре минор BWV 596: Largo e spiccato – Allegro

Луи Вьерн: Пастораль из цикла «24 пьесы в свободном стиле», вторая тетрадь

Анна Кириллова: Импровизация на темы песен Андрея Петрова

Детали концерта

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Кириллова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой! Ждем вас на нашем концерте!