Органный концерт при свечах «Времена года и органные шедевры».

Времена года и органные шедевры при свечах

Известная петербургская органистка Елена Антипина предлагает зрителям уникальную возможность совершить музыкальное путешествие по векам, погрузившись в атмосферу творчества великих европейских композиторов. Концерт обещает стать настоящей музыкальной одой в честь Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Феликса Мендельсона, Сезара Франка и других мастеров.

Прозвучат музыкальные шедевры

Концерт откроет Прелюдия и фуга до мажор Иоганна Себастьяна Баха, написанная в его Веймарский период. Этот шедевр является результатом зрелости композитора, когда его виртуозность как исполнителя и композитора достигла наивысшей степени.

Продолжит программу третья соната Феликса Мендельсона, композитора, который возродил интерес к творчеству Баха и основал Лейпцигскую консерваторию. Его органные сонаты представляют собой эклектичные и изысканные произведения, которые раскрывают богатство стиля и разнообразие направлений романтизма.

Искусство барокко и романтизма

Бах и Мендельсон будут дополнены известными произведениями других композиторов. Мы услышим знаменитый циклический концерт Антонио Вивальди «Времена года», который представляет собой не только музыкальную иллюстрацию природы, но и глубокое философское размышление о жизни.

Не обойдется и без Адажио Ремо Джадзотто, на самом деле являющегося обработкой утерянного фрагмента музыки Томазо Альбинони, что превращает его в одну из самых исполнемых композиции XX века.

Особенность исполнения

Творение Сезара Франка, Прелюдия, фуга и вариации, прославляет орган как "короля инструментов". Франк был не только выдающимся композитором, но и непревзойденным органистом, ставшим главой французской романтической органной школы.

В заключение программы мы услышим Литании Жана Алена, талантливого композитора и органиста, который оставил яркий след в музыкальной истории, несмотря на свою короткую жизнь.

Место и инструмент

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, созданном в 1910 году, который удивляет своим звучанием и может играть как барочную, так и романтическую музыку. Этот инструмент установлен в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской — уникальном уголке Петербурга с богатой историей.

Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, отличается необычной архитектурой и романским стилем, создавая атмосферу французского очарования. Его архитектура и интерьер оставляют незабываемое впечатление и прекрасно дополняют музыкальную программу.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до мажор BWV 547

Дитрих Букстехуде: Прелюдия фа-диез минор BuxWV 146

Феликс Мендельсон-Бартольди: Соната № 3 ля мажор op. 65

Ремо Джадзотто: Адажио соль минор (приписывалось Томазо Альбинони)

Антонио Вивальди: Концерт № 3 фа мажор «Осень» RV 293

Сезар Франк: Прелюдия, фуга и вариации си минор op. 18

Жан Ален: Литании JA 119

Исполнитель

Лауреат международных конкурсов Елена Антипина (орган) исполнит программу, продолжительность которой составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.