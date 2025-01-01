Органный концерт при свечах «Времена года и мировые шедевры»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Эта уникальная архитектурная достопримечательность, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположена в живописном уголке города на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Прекрасная акустика и таинственная атмосфера церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.
Программы концертов включают произведения великих мастеров и шедевры мировой классики. Все выступления проходят при мерцании свечей в полумраке, создавая атмосферу уюта и мистики.
Вы услышите космическую музыку Баха, солнечные блики Вивальди, меланхоличные произведения Пьяццоллы и мистику парижских соборов. Концерт откроется легендарной «Токкатой и фугой ре минор» Иоганна Себастьяна Баха — произведением, без которого трудно представить себе органный концерт.
Концерты представят лауреаты международных конкурсов:
Все концерты проводятся на электронном органе Johannus и рассчитаны на зрителей старше 6 лет. Продолжительность каждого концерта — 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в этом чудесном месте!