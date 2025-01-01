Органный концерт при свечах «Времена года и мировые шедевры»

Концерты органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Эта уникальная архитектурная достопримечательность, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположена в живописном уголке города на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Прекрасная акустика и таинственная атмосфера церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.

Темы и репертуар

Программы концертов включают произведения великих мастеров и шедевры мировой классики. Все выступления проходят при мерцании свечей в полумраке, создавая атмосферу уюта и мистики.

Вы услышите космическую музыку Баха, солнечные блики Вивальди, меланхоличные произведения Пьяццоллы и мистику парижских соборов. Концерт откроется легендарной «Токкатой и фугой ре минор» Иоганна Себастьяна Баха — произведением, без которого трудно представить себе органный концерт.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре-минор

Антонио Вивальди (1678–1741) — Концерт «Зима» фа минор из цикла «Времена года»

Шарль-Мари Видор (1844–1937) — Симфония для органа №8 си мажор: VII. Final

Альфред Шнитке (1934–1998) — Адажио

Камиль Сен-Санс (1835–1921) — Пляска смерти

Луи Вьерн (1870–1937) — Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле», Сюита №3 op.54

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Oblivion (Забвение)

Бела Барток (1881–1945) — Румынские народные танцы

Исполнители

Концерты представят лауреаты международных конкурсов:

Надежда Цой — скрипка

Мария Коронова — орган

Все концерты проводятся на электронном органе Johannus и рассчитаны на зрителей старше 6 лет. Продолжительность каждого концерта — 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в этом чудесном месте!