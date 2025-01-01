Органный концерт при свечах «Воскресное барокко: Бах, Вивальди, Пахельбель»

Погрузитесь в ярчайшие краски эпохи барокко на концерте «Воскресное барокко» с Натальей Михайловой. Зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие через произведения великих композиторов, таких как Бах, Вивальди, Марчелло и Вальтер.
На концерте прозвучат композиции Георга Муффата, старшего современника Баха, признанного музыкальным космополитом. Его "Apparatus musico organisticus" включает 12 токкат, каждая из которых демонстрирует богатство возможностей органа.
Георг Бём, основоположник хоральной партиты, с его "фантастическим стилем", основанным на импровизации, также представит свои творения. Не забудем и о выдающемся органисте Иоганне Пахельбеле, обучавшем старших братьев Иоганна Себастьяна. Его талант в создании фуг и хоральных прелюдий делает его одним из крупнейших композиторов барокко.
Ассортимент музыки будет пополнен произведениями Иоганна Каспара Керля и Иоганна Готфрида Вальтера, которые также оставили заметный след в истории органной музыки. Вальтер, как известно, сохранил многие записи сочинений Баха, а также создал первый энциклопедический словарь в музыке.
Ярким акцентом вечерней программы станет легендарное переложение Адажио из гобойного концерта Алессандро Марчелло, адаптированное для органа Иоганном Себастьяном Бахом. Концерт завершится мощной Токкатой и фугой ре минор Баха, классикой органного репертуара.
Вы сможете насладиться звучанием уникального органа семейства Walcker, созданного в 1910 году, в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган великолепно воспроизводит как барочную, так и романтическую музыку.
Храм, построенный в южнофранцузском романском стиле, выделяется среди католических церквей России. Он был возведен по проекту Леонтия Бенуа, и на протяжении своей истории сохранил свои традиции, несмотря на сложности разных эпох.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова, орган. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.