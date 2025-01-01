Органный концерт при свечах «Воскресное барокко: Бах, Вивальди, Пахельбель»

Воскресное барокко: роскошный концерт Натальи Михайловой

Погрузитесь в ярчайшие краски эпохи барокко на концерте «Воскресное барокко» с Натальей Михайловой. Зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие через произведения великих композиторов, таких как Бах, Вивальди, Марчелло и Вальтер.

Музыка барокко: от Германии до Италии

На концерте прозвучат композиции Георга Муффата, старшего современника Баха, признанного музыкальным космополитом. Его "Apparatus musico organisticus" включает 12 токкат, каждая из которых демонстрирует богатство возможностей органа.

Георг Бём, основоположник хоральной партиты, с его "фантастическим стилем", основанным на импровизации, также представит свои творения. Не забудем и о выдающемся органисте Иоганне Пахельбеле, обучавшем старших братьев Иоганна Себастьяна. Его талант в создании фуг и хоральных прелюдий делает его одним из крупнейших композиторов барокко.

Важные имена и их вклад

Ассортимент музыки будет пополнен произведениями Иоганна Каспара Керля и Иоганна Готфрида Вальтера, которые также оставили заметный след в истории органной музыки. Вальтер, как известно, сохранил многие записи сочинений Баха, а также создал первый энциклопедический словарь в музыке.

Завораживающие произведения

Ярким акцентом вечерней программы станет легендарное переложение Адажио из гобойного концерта Алессандро Марчелло, адаптированное для органа Иоганном Себастьяном Бахом. Концерт завершится мощной Токкатой и фугой ре минор Баха, классикой органного репертуара.

Исторический орган и храм

Вы сможете насладиться звучанием уникального органа семейства Walcker, созданного в 1910 году, в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган великолепно воспроизводит как барочную, так и романтическую музыку.

Храм, построенный в южнофранцузском романском стиле, выделяется среди католических церквей России. Он был возведен по проекту Леонтия Бенуа, и на протяжении своей истории сохранил свои традиции, несмотря на сложности разных эпох.

Программа концерта

Георг Муффат (1653–1704) - Две пьесы из "Apparatus musico-organisticus": Токката № 12 си-бемоль мажор, Пассакалия

Георг Бём (1661–1733) - Хоральная обработка "Vater unser im Himmelreich" (Отче наш)

Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Чакона ре минор P 41

Иоганн Каспар Керль (1627–1693) - Пассакалия ре минор

Иоганн Готфрид Вальтер (1664–1748) - Концерт для органа си минор LV 133 (по Антонио Вивальди): Allegro – Adagio – Allegro

Алессандро Марчелло (1669–1747) – Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Адажио из "Концерта для гобоя с оркестром ре минор" S. Z799

Иоганн Себастьян Бах - Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова, орган. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.