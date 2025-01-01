Меню
Органный концерт при свечах «Воскресное барокко: Бах — Гендель — Вивальди»
О концерте/спектакле

Воскресное барокко: голос и орган при свечах

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Его уютная церковь и очаровательный внутренний дворик-патио создают неповторимую атмосферу для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

В этом концерте вы сможете насладиться великолепным исполнением Ирины Дубровой (сопрано) и Егора Колесова (орган). Программа охватывает величественные произведения Баха, Генделя и Вивальди, а также знакомит с творчеством Дитриха Букстехуде.

Программа вечера

  • Дитрих Букстехуде (1637–1707)
    Чакона ми минор BwxWV 160
  • Антонио Вивальди (1678–1741)
    Nulla in mundo pax sincera RV 630
    Ария Apri le luci emira из оперы «Катон в Утике» RV 705
    Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове):
    I. Allegro
    II. Largo
    III. Larghetto
    IV. Allegro
    Мотет In turbato mare irato RV 627:
    I. Aria: In turbato mare irato
    II. Recitativo: Cito splende ah splende o cara
    III. Aria: Resplende bella divina stella
    IV. Aria: Alleluia
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    Хоральные прелюдии:
    Wir glauben all an einen Gott BWV 740
    Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
    Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759)
    Концерт для органа с оркестром op. 4 № 1 (переложение для органа соло Марселя Дюпре): IV. Andante
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
    Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317

Искусство и исполнители

Органное творчество Баха удивляет своим величием и глубиной. Его работы погружают слушателя в атмосферу строгого порядка и гармонии, как в симфоническом космосе. В музыке Генделя, наполненной эмоциональной подачей и инновациями, звучит личный дух его времени.

Концерт подарит вам возможность соприкоснуться с шедеврами мировой классики и насладиться неповторимой атмосферой, которая царит в уникальном зале монастыря.

Дата и продолжительность

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и погружайтесь в чарующий мир барочной музыки!

