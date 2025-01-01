Органный концерт при свечах «Воскресное барокко: Бах — Гендель — Вивальди»

Воскресное барокко: голос и орган при свечах

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Его уютная церковь и очаровательный внутренний дворик-патио создают неповторимую атмосферу для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

В этом концерте вы сможете насладиться великолепным исполнением Ирины Дубровой (сопрано) и Егора Колесова (орган). Программа охватывает величественные произведения Баха, Генделя и Вивальди, а также знакомит с творчеством Дитриха Букстехуде.

Программа вечера

Дитрих Букстехуде (1637–1707)

Чакона ми минор BwxWV 160

Nulla in mundo pax sincera RV 630

Ария Apri le luci emira из оперы «Катон в Утике» RV 705

Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове):

I. Allegro

II. Largo

III. Larghetto

IV. Allegro

Мотет In turbato mare irato RV 627:

I. Aria: In turbato mare irato

II. Recitativo: Cito splende ah splende o cara

III. Aria: Resplende bella divina stella

IV. Aria: Alleluia

Хоральные прелюдии:

Wir glauben all an einen Gott BWV 740

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234

Концерт для органа с оркестром op. 4 № 1 (переложение для органа соло Марселя Дюпре): IV. Andante

Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317

Искусство и исполнители

Органное творчество Баха удивляет своим величием и глубиной. Его работы погружают слушателя в атмосферу строгого порядка и гармонии, как в симфоническом космосе. В музыке Генделя, наполненной эмоциональной подачей и инновациями, звучит личный дух его времени.

Концерт подарит вам возможность соприкоснуться с шедеврами мировой классики и насладиться неповторимой атмосферой, которая царит в уникальном зале монастыря.

Дата и продолжительность

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и погружайтесь в чарующий мир барочной музыки!