Органный концерт при свечах «Воскресное барокко: Бах — Гендель — Вивальди»

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Его уютная церковь и очаровательный внутренний дворик-патио создают неповторимую атмосферу для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.
В этом концерте вы сможете насладиться великолепным исполнением Ирины Дубровой (сопрано) и Егора Колесова (орган). Программа охватывает величественные произведения Баха, Генделя и Вивальди, а также знакомит с творчеством Дитриха Букстехуде.
Органное творчество Баха удивляет своим величием и глубиной. Его работы погружают слушателя в атмосферу строгого порядка и гармонии, как в симфоническом космосе. В музыке Генделя, наполненной эмоциональной подачей и инновациями, звучит личный дух его времени.
Концерт подарит вам возможность соприкоснуться с шедеврами мировой классики и насладиться неповторимой атмосферой, которая царит в уникальном зале монастыря.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и погружайтесь в чарующий мир барочной музыки!