Органный концерт при свечах «Во вселенных Баха и Моцарта»

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.
Во вселенных Баха и Моцарта харизматичная Эльнора Гросс и один из лучших хоров Петербурга представляют шедевры мировой классики. Сочинения Баха и Моцарта являются эталоном совершенства и красоты в музыке.
Иоганн Себастьян Бах считал свой труд служением Богу и в конце рукописей писал Soli Deo Gloria (Единому Богу слава!). Его музыка, несмотря на философичность, находит отклик у широкой публики, а особой популярностью пользуются органные опусы.
Фантазия и фуга соль минор была написана Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус демонстрирует не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство.
Вольфганг Амадей Моцарт, погруженный в музыку, «слышал» свои опусы целиком и просто записывал их. Его фантазия фа минор KV 608 была написана по специальному заказу и прочно вошла в репертуар органистов.
В рамках концерта также прозвучат произведения немецких романтиков. Феликс Мендельсон, возродивший интерес к органной музыке, создал 6 сонат для органа. Умение комбинировать традиции Баха с новыми музыкальными приемами стало его визитной карточкой.
Йозеф Габриэль фон Райнбергер, мастер контрапункта и композиции, оставил после себя множество шедевров, верный традициям, но не чуждый новаторскому духу.
Камерный хор «Исток»
Руководитель: Елена Павлова
Солисты: Мария Камолова (сопрано), Любовь Холина (меццо-сопрано), Эльнора Гросс (орган)
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.