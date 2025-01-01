Меню
Органный концерт при свечах «Во вселенных Баха и Моцарта»
Органный концерт при свечах «Во вселенных Баха и Моцарта»

Органный концерт при свечах «Во вселенных Баха и Моцарта»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Во вселенных Баха и Моцарта: Органные концерты в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Во вселенных Баха и Моцарта харизматичная Эльнора Гросс и один из лучших хоров Петербурга представляют шедевры мировой классики. Сочинения Баха и Моцарта являются эталоном совершенства и красоты в музыке.

История великих композиторов

Иоганн Себастьян Бах считал свой труд служением Богу и в конце рукописей писал Soli Deo Gloria (Единому Богу слава!). Его музыка, несмотря на философичность, находит отклик у широкой публики, а особой популярностью пользуются органные опусы.

Фантазия и фуга соль минор была написана Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус демонстрирует не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство.

Вольфганг Амадей Моцарт, погруженный в музыку, «слышал» свои опусы целиком и просто записывал их. Его фантазия фа минор KV 608 была написана по специальному заказу и прочно вошла в репертуар органистов.

Звучание романтиков и современность

В рамках концерта также прозвучат произведения немецких романтиков. Феликс Мендельсон, возродивший интерес к органной музыке, создал 6 сонат для органа. Умение комбинировать традиции Баха с новыми музыкальными приемами стало его визитной карточкой.

Йозеф Габриэль фон Райнбергер, мастер контрапункта и композиции, оставил после себя множество шедевров, верный традициям, но не чуждый новаторскому духу.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
    • Дуэт Lass, Seele, kein Leiden из кантаты Argre dich, o Seele, nicht (BWV 186)
    • Ария Die Armen will der Herr umarmen из кантаты Argre dich, o Seele, nicht BWV 186
    • Дуэт Wir eilen mit schwachen из кантаты Jesu, der du meine Seele BWV 78
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
    • Мотет Ave verum corpus KV 618 (аранжировка А. К. Пирокибиса)
    • Laudate Dominum из Vesperae solennes de confessore KV 339 (аранжировка А. С. Талмаджа)
    • Фантазия фа минор KV 608
  • Йозеф Габриэль Райнбергер (1838–1901)
    • Три фрагмента из Мессы для женского хора и органа соль минор op. 187: Kyrie eleison – Gloria in excelsis Deo – Benedictus
  • Феликс Мендельсон (1809–1847)
    • Соната си-бемоль мажор op. 65: I часть (Allegro)
    • Laudate pueri из цикла Три мотета для женского хора и органа op. 39

Исполнители

Камерный хор «Исток»

Руководитель: Елена Павлова

Солисты: Мария Камолова (сопрано), Любовь Холина (меццо-сопрано), Эльнора Гросс (орган)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

