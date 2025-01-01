Органный концерт при свечах «Во вселенных Баха и Моцарта»

Во вселенных Баха и Моцарта: Органные концерты в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Во вселенных Баха и Моцарта харизматичная Эльнора Гросс и один из лучших хоров Петербурга представляют шедевры мировой классики. Сочинения Баха и Моцарта являются эталоном совершенства и красоты в музыке.

История великих композиторов

Иоганн Себастьян Бах считал свой труд служением Богу и в конце рукописей писал Soli Deo Gloria (Единому Богу слава!). Его музыка, несмотря на философичность, находит отклик у широкой публики, а особой популярностью пользуются органные опусы.

Фантазия и фуга соль минор была написана Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус демонстрирует не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство.

Вольфганг Амадей Моцарт, погруженный в музыку, «слышал» свои опусы целиком и просто записывал их. Его фантазия фа минор KV 608 была написана по специальному заказу и прочно вошла в репертуар органистов.

Звучание романтиков и современность

В рамках концерта также прозвучат произведения немецких романтиков. Феликс Мендельсон, возродивший интерес к органной музыке, создал 6 сонат для органа. Умение комбинировать традиции Баха с новыми музыкальными приемами стало его визитной карточкой.

Йозеф Габриэль фон Райнбергер, мастер контрапункта и композиции, оставил после себя множество шедевров, верный традициям, но не чуждый новаторскому духу.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Фантазия и фуга соль минор BWV 542 Дуэт Lass, Seele, kein Leiden из кантаты Argre dich, o Seele, nicht (BWV 186) Ария Die Armen will der Herr umarmen из кантаты Argre dich, o Seele, nicht BWV 186 Дуэт Wir eilen mit schwachen из кантаты Jesu, der du meine Seele BWV 78

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) Мотет Ave verum corpus KV 618 (аранжировка А. К. Пирокибиса) Laudate Dominum из Vesperae solennes de confessore KV 339 (аранжировка А. С. Талмаджа) Фантазия фа минор KV 608

Йозеф Габриэль Райнбергер (1838–1901) Три фрагмента из Мессы для женского хора и органа соль минор op. 187: Kyrie eleison – Gloria in excelsis Deo – Benedictus

Феликс Мендельсон (1809–1847) Соната си-бемоль мажор op. 65: I часть (Allegro) Laudate pueri из цикла Три мотета для женского хора и органа op. 39



Исполнители

Камерный хор «Исток»

Руководитель: Елена Павлова

Солисты: Мария Камолова (сопрано), Любовь Холина (меццо-сопрано), Эльнора Гросс (орган)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.