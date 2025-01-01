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Органный концерт при свечах «Во Вселенной Баха»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Во Вселенной Баха»

Органный концерт при свечах «Во Вселенной Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Во Вселенной Баха: Музыкальное Путешествие под сводами собора

Иоганн Себастьян Бах — вершина немецкого барокко, гений, который совместил традиции и достижения европейского музыкального искусства. Его влияние на творчество композиторов разных стран и эпох неоспоримо и продолжается по сей день. В концерте Светланы Фурник встретятся Бах, Брамс, Мендельсон и Регер.

Программа Концерта

Концерт откроет органная транскрипция Баха скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского IV. Этот наследный герцог и талантливый композитор скончался в возрасте восемнадцати лет, оставив после себя 20 ярких сочинений.

Благодаря возросшему интересу к Баху среди французских композиторов-органистов XIX–XX веков, мы можем услышать его произведения в транскрипциях для органа. Одно из них — знаменитый хорал из Кантаты № 147 в переложении Марселя Дюпре.

Немецкую тему продолжит Шестая соната Мендельсона. Этот выдающийся композитор эпохи романтизма, дирижер и музыкальный просветитель, основал Лейпцигскую консерваторию и открыл миру забытое творчество Баха. Шестая соната — это центр органного творчества Мендельсона, наполненный стилевой эклектичностью.

Брамс и Регер

Иоганнес Брамс известен прежде всего как автор Венгерских танцев и симфоний. Однако он также обращался к органу, создав прелюдии и фуги, а в конце жизни — Хоральные прелюдии, придавая лютеранским хоралам романтическое звучание. Сюрпризом вечера станет органная транскрипция третьей части Третьей симфонии Брамса, созданная Светланой Фурник.

Завершит концерт произведение Макса Регера, «Интродукция и пассакалия», которое стало одним из самых популярных его опусов. Регер, творивший в разных стилях, оставил после себя более двухсот шедевров для органа.

Уникальный Орган и Место Проведения

Концерт пройдет на уникальном историческом органе семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где барочная и романтическая музыка звучит в полной гармонии.

Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, был возведен с высочайшим соизволением императора Николая II в 1909 году. Notre Dame de France — единственный в Петербурге католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Детали Концерта

  • Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган
  • Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
  • Возрастное ограничение: для всех категорий зрителей старше 6 лет

Программа:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Концерт соль мажор BWV 592 (Переложение скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского)
    • Хорал из кантаты Jesus bleibet meine Freude BWV 147 (переложение для органа Марселя Дюпре)
    • Фантазия до минор BWV 562
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847)
    • Соната № 6 ре минор ор. 65/6
  • Иоганнес Брамс (1833–1897)
    • Хоральные обработки: Es ist ein’ Ros’ entsprungen op. 122/8
    • Herzlich tut mich verlangen op. 122/9
    • Herzlich tut mich verlangen op. 122/10
    • Poco allegretto (III часть из Симфонии № 3) op. 90 (переложение для органа Светланы Фурник)
  • Макс Регер (1873–1916)
    • Интродукция и пассакалия ре минор

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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