Органный концерт при свечах «Во Вселенной Баха»

Во Вселенной Баха: Музыкальное Путешествие под сводами собора

Иоганн Себастьян Бах — вершина немецкого барокко, гений, который совместил традиции и достижения европейского музыкального искусства. Его влияние на творчество композиторов разных стран и эпох неоспоримо и продолжается по сей день. В концерте Светланы Фурник встретятся Бах, Брамс, Мендельсон и Регер.

Программа Концерта

Концерт откроет органная транскрипция Баха скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского IV. Этот наследный герцог и талантливый композитор скончался в возрасте восемнадцати лет, оставив после себя 20 ярких сочинений.

Благодаря возросшему интересу к Баху среди французских композиторов-органистов XIX–XX веков, мы можем услышать его произведения в транскрипциях для органа. Одно из них — знаменитый хорал из Кантаты № 147 в переложении Марселя Дюпре.

Немецкую тему продолжит Шестая соната Мендельсона. Этот выдающийся композитор эпохи романтизма, дирижер и музыкальный просветитель, основал Лейпцигскую консерваторию и открыл миру забытое творчество Баха. Шестая соната — это центр органного творчества Мендельсона, наполненный стилевой эклектичностью.

Брамс и Регер

Иоганнес Брамс известен прежде всего как автор Венгерских танцев и симфоний. Однако он также обращался к органу, создав прелюдии и фуги, а в конце жизни — Хоральные прелюдии, придавая лютеранским хоралам романтическое звучание. Сюрпризом вечера станет органная транскрипция третьей части Третьей симфонии Брамса, созданная Светланой Фурник.

Завершит концерт произведение Макса Регера, «Интродукция и пассакалия», которое стало одним из самых популярных его опусов. Регер, творивший в разных стилях, оставил после себя более двухсот шедевров для органа.

Уникальный Орган и Место Проведения

Концерт пройдет на уникальном историческом органе семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где барочная и романтическая музыка звучит в полной гармонии.

Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, был возведен с высочайшим соизволением императора Николая II в 1909 году. Notre Dame de France — единственный в Петербурге католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Детали Концерта

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган

Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

1 час 10 минут без антракта Возрастное ограничение: для всех категорий зрителей старше 6 лет

Программа: