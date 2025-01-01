Меню
Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Великолепное барокко и Рахманинов на органе

Светлана Фурник вновь объединяет в своей программе имена и времена. Под звуки органа в пышном октябре встретятся великие композиторы, творившие в разные эпохи. В этот вечер вы сможете проследить за развитием музыки, начиная с Дитриха Букстехуде и заканчивая Сергеем Рахманиновым.

Дитрих Букстехуде: основоположник органной музыки

Дитрих Букстехуде (1637–1707) был выдающимся композитором и органистом, главой северонемецкой органной школы. На протяжении 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке, где организовывал "Вечерние концерты" (Abendmusiken) в предрождественский период. Масштабность его произведений стала предвестником стиля Баха.

Иоганн Себастьян Бах: мастер жанра

В органном творчестве Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750) отражены разнообразные жанры. Наиболее известны его прелюдии, токкаты и фуги, а также хоральные прелюдии, отличающиеся мелодичностью и полифонической фактурой. Бах бережно сохранял музыкальные традиции и развивал их.

Иоганнес Брамс: строгость и лиризм

Иоганнес Брамс (1833–1897) также оставил след в органной музыке. Его хоральные прелюдии сочетали строгость и проникновенный лиризм, что стало визитной карточкой композитора. Брамс возродил жанр хоральной прелюдии, создав гениальный цикл, который был представлен посмертно.

Русские мелодии

Непосредственно в программу включены произведения русских композиторов. Среди них:

  • Сергей Рахманинов – Вокализ, написанный для примадонны Большого театра Антонины Неждановой, приобрел огромную популярность и исполняется в разных аранжировках;
  • Христофор Кушнарев – Пассакалия, его экзаменационная работа, считается популярной среди органистов;
  • Микаэл Таривердиев – Второй концерт для органа, сочетающий каноны барочной музыки с современными средствами выражения.

Программа концерта

В программе концерта ожидаются следующие произведения:

  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная обработка Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720
  • Дитрих Букстехуде - Прелюдия соль минор BuxWV 149
  • Иоганн Себастьян Бах - Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Иоганнес Брамс - Хоральные обработки: O Gott, du frommer Gott op. 122/7, Herzlich tut mich verlangen op. 122/9
  • Микаэл Таривердиев - Basso ostinato из Концерта для органа № 2 op. 93
  • Сергей Рахманинов - Вокализ, ор. 34 № 14 в органной транскрипции Жана-Поля Имбера
  • Христофор Кушнарев - Пассакалия фа-диез минор

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник (орган).

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Как купить билет?
Условные обозначения
