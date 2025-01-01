Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»

Светлана Фурник вновь объединяет в своей программе имена и времена. Под звуки органа в пышном октябре встретятся великие композиторы, творившие в разные эпохи. В этот вечер вы сможете проследить за развитием музыки, начиная с Дитриха Букстехуде и заканчивая Сергеем Рахманиновым.
Дитрих Букстехуде (1637–1707) был выдающимся композитором и органистом, главой северонемецкой органной школы. На протяжении 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке, где организовывал "Вечерние концерты" (Abendmusiken) в предрождественский период. Масштабность его произведений стала предвестником стиля Баха.
В органном творчестве Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750) отражены разнообразные жанры. Наиболее известны его прелюдии, токкаты и фуги, а также хоральные прелюдии, отличающиеся мелодичностью и полифонической фактурой. Бах бережно сохранял музыкальные традиции и развивал их.
Иоганнес Брамс (1833–1897) также оставил след в органной музыке. Его хоральные прелюдии сочетали строгость и проникновенный лиризм, что стало визитной карточкой композитора. Брамс возродил жанр хоральной прелюдии, создав гениальный цикл, который был представлен посмертно.
Непосредственно в программу включены произведения русских композиторов. Среди них:
В программе концерта ожидаются следующие произведения:
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник (орган).
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.