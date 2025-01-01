Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»

Светлана Фурник вновь объединяет в своей программе имена и времена. В пышном октябре великое барокко и мелодии Рахманинова встретятся благодаря всемогуществу органа. Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской.
Дитрих Букстехуде, великий композитор и органист, был главой северонемецкой органной школы и занимал место органиста в церкви Святой Марии в Любеке. Он организовал знаменитые вечерние концерты, которые собирали музыкантов со всей Европы. Масштабные и драматичные опусы Букстехуде стали предвестниками стиля Баха.
Иоганн Себастьян Бах объединил разнообразные жанры в своем органном творчестве. Его хоральные прелюдии, основанные на мелодиях протестантских хоралов, отличаются мелодизмом и полифонической фактурой. Бах и Брамс были великими завершателями своих эпох: барокко и романтизма, и сохраняли традиции, медленно развивая их.
Органное наследие Иоганнеса Брамса включает хоральные прелюдии и циклы прелюдий и фуг, в которых проникает строгость и проникновенный лиризм. Брамс возродил жанр хоральной прелюдии, создав гениальный цикл, который прозвучал посмертно.
В программе также прозвучат произведения русских композиторов: Рахманинов, Кушнарев и Таривердиев. Вокализ Рахманинова, посвященный примадонне Большого театра Антонине Неждановой, стал популярным благодаря своим транскрипциям для различных инструментов, в том числе и для органа.
Пассакалья Христофора Кушнарева — его экзаменационная работа, стала востребованной у органистов. А Микаэл Таривердиев, известный своими кино-композициями, также творил в академическом формате, оставив свой след в органной музыке.
Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, который был создан в 1910 году и впечатляет своим звучанием. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это уголок Петербурга, пропитанный атмосферой французской культуры. Его строительство началось по разрешению императора Николая II и было завершено в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа.
Храм является памятником архитектуры и заметен благодаря своему необыкновенному силуэту. Он также имеет историческую ценность, так как остался открытым в советский период.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.