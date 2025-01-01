Органный концерт при свечах «Великолепное барокко и Рахманинов на органе»

Великолепное барокко и Рахманинов на органе

Светлана Фурник вновь объединяет в своей программе имена и времена. В пышном октябре великое барокко и мелодии Рахманинова встретятся благодаря всемогуществу органа. Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской.

Звучание органа: от Букстехуде до Брамса

Дитрих Букстехуде, великий композитор и органист, был главой северонемецкой органной школы и занимал место органиста в церкви Святой Марии в Любеке. Он организовал знаменитые вечерние концерты, которые собирали музыкантов со всей Европы. Масштабные и драматичные опусы Букстехуде стали предвестниками стиля Баха.

Иоганн Себастьян Бах объединил разнообразные жанры в своем органном творчестве. Его хоральные прелюдии, основанные на мелодиях протестантских хоралов, отличаются мелодизмом и полифонической фактурой. Бах и Брамс были великими завершателями своих эпох: барокко и романтизма, и сохраняли традиции, медленно развивая их.

Органное наследие Иоганнеса Брамса включает хоральные прелюдии и циклы прелюдий и фуг, в которых проникает строгость и проникновенный лиризм. Брамс возродил жанр хоральной прелюдии, создав гениальный цикл, который прозвучал посмертно.

Русские композиторы в программе

В программе также прозвучат произведения русских композиторов: Рахманинов, Кушнарев и Таривердиев. Вокализ Рахманинова, посвященный примадонне Большого театра Антонине Неждановой, стал популярным благодаря своим транскрипциям для различных инструментов, в том числе и для органа.

Пассакалья Христофора Кушнарева — его экзаменационная работа, стала востребованной у органистов. А Микаэл Таривердиев, известный своими кино-композициями, также творил в академическом формате, оставив свой след в органной музыке.

Уникальный орган и красивый храм

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, который был создан в 1910 году и впечатляет своим звучанием. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это уголок Петербурга, пропитанный атмосферой французской культуры. Его строительство началось по разрешению императора Николая II и было завершено в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа.

Храм является памятником архитектуры и заметен благодаря своему необыкновенному силуэту. Он также имеет историческую ценность, так как остался открытым в советский период.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная обработка Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720

Дитрих Букстехуде (1637–1707) - Прелюдия соль минор BuxWV 149

Иоганн Себастьян Бах - Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Иоганнес Брамс (1833–1897) - Хоральные обработки

Микаэл Таривердиев (1931–1996) - Basso ostinato из Концерта для органа № 2 op. 93

Сергей Рахманинов (1873–1943) - Вокализ, ор. 34 № 14 в органной транскрипции Жана-Поля Имбера

Христофор Кушнарев (1890–1960) - Пассакалия фа-диез минор

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.