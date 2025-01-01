Органный концерт при свечах «Великолепное барокко: Бах, Вивальди, Свелинк»

Великолепное барокко: органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года Шведская церковь Святой Екатерины приглашает зрителей на цикл уникальных органных концертов. Этот памятник архитектуры, возведенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Историческая атмосфера церкви и её удивительная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов – органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, погружая зрителей в атмосферу невиданной красоты.

Путешествие в эпоху барокко

Ведущая концертов, лауреат международных конкурсов Евгения Борисова, проведет захватывающее музыкальное путешествие по одной из самых блистательных эпох – барокко. Этот стиль, родившийся в Италии, впитал в себя множество гармоний и математической точности, что представит себя в восхитительных композициях различных европейских авторов.

Музыкальная программа

Концерт откроется Офферторием из Приходской органной мессы Франсуа Куперена, знаменитого своими клавирными произведениями. Его композиторское наследие сочетает французскую и общеевропейскую традиции, отражая богатство фантазии мастера.

Затем прозвучат произведения балладного величия от Ян Питерсзона Свелинка и Георга Муффата, представителей нидерландской и немецкой барочной музыки соответственно. Свелинк считается основоположником клавирного стиля северного барокко, а Муффат стал ярким примером музыкального космополитизма своего времени.

Завершит концерт творчество Иоганна Себастьяна Баха, чья математика музыки и высочайшая духовность звучат в переработанном для органа струнном концерте Антонио Вивальди, а также в хоральных обработках и трио-сонате.

Подробности

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

1 час 10 минут без антракта Возрастное ограничение: зрители старше 6 лет

Не упустите возможность насладиться великолепием барочной музыки в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины. Ждем вас!