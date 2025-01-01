Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и топовые саундтреки»

Меню
Новый цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен на живописном углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вас ждет богатейшая история, удивительная атмосфера и великолепная акустика, что идеально подходит для звучания органа — короля музыкальных инструментов!

Концерты проходят в романтическом полумраке, при завораживающем мерцании свечей. Этой осенью мы приглашаем вас на незабываемый вечер, где барочная музыка встретится с современными саундтреками.

Программа вечера

В рамках концерта зрители смогут насладиться чудесными произведениями, которые объединяют разные эпохи и стили:

  • Иоганн Себастьян Бах - Токката ре минор BWV 565a
  • Джованни Перголези - Ария из кантаты Stabat Mater
  • Георг Муффат - Токката прима из Apparatus musico organisticus
  • Георг Фридрих Гендель - Кантата Dettingen Te Deum HWV 283 (Ария "Сподоби, о Господи")
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия BWV 637 "Взываю к Тебе, Господи" (использовалась в фильме "Солярис")
  • Георг Фридрих Гендель - Ария Amen, alleluja
  • Иоганн Себастьян Бах - Трио-соната до минор BWV 526
  • Иван Мокшин - Сицилиана на русские темы
  • Гаэтано Доницетти - Ария Лючии де Ламмермур (использовалась в фильме "Пятый элемент")
  • Ханс Циммер - OST из "Интерстеллара" и "Пиратов Карибского моря"
  • Владимир Вавилов - Ave Maria (приписываемая Каччини)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Дарья Тюлягина, меццо-сопрано

Иван Мокшин, орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность и аудитория

Длительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Ждем вас на этом волшебном музыкальном вечере, где великолепие барокко сочетает в себе лучшие саундтреки современности!

