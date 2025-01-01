Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и топовые саундтреки»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен на живописном углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вас ждет богатейшая история, удивительная атмосфера и великолепная акустика, что идеально подходит для звучания органа — короля музыкальных инструментов!
Концерты проходят в романтическом полумраке, при завораживающем мерцании свечей. Этой осенью мы приглашаем вас на незабываемый вечер, где барочная музыка встретится с современными саундтреками.
В рамках концерта зрители смогут насладиться чудесными произведениями, которые объединяют разные эпохи и стили:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Дарья Тюлягина, меццо-сопрано
Иван Мокшин, орган (электронный орган Johannus)
Длительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
Ждем вас на этом волшебном музыкальном вечере, где великолепие барокко сочетает в себе лучшие саундтреки современности!