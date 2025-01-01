Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и романтический орган»

Органный концерт в Санкт-Петербурге

Мастера сцены, сопрано Юлия Корпачева и органистка Регина Каменщикова, откроют для вас мир ярчайших звуковых образов разных стилей и эпох. Вечер обещает быть насыщенным музыкой барокко, которая завораживает своими терпкими и неожиданными созвучиями.

Иоганн Пахельбель: Начало вечера

В программе концерта будет представлено сочинение Иоганна Пахельбеля — друга семьи Бахов и представителя южнонемецкой органной музыки. Его вклад в развитие музыкальных жанров фуги и хоральной прелюдии делает его одной из значимых фигур эпохи среднего барокко.

Дитрих Букстехуде: Музыкальный авторитет

Затем на сцену выйдет музыка Дитриха Букстехуде, композитора и органиста, который занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке. Букстехуде стал известен благодаря вечерним концертам Abendmusiken, которые позволяли прихожанам наслаждаться светскими композициями. Его работы послужили образцом для переработок Баха, в которых тот достиг абсолютного совершенства.

Гений Иоганна Себастьяна Баха

Концерт продолжится произведениями великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Его музыка обширна и разнообразна, соединяя элементы протестантского хорала, итальянского концерта и французских танцевальных сюит. Бах создал множество шедевров, среди которых выделяется Фантазия и фуга до минор, вдохновившая сэра Эдварда Элгара на создание оркестровой версии.

Изюм вечера: Моцарт, Григ и Карг-Элерт

Яркими акцентами программы станут Канцонетта Моцарта и легендарная Песня Сольвейг из драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига. Завершит вечер сочинение Зигфрида Карг-Элерта, известного своими органными произведениями и сочетающего в своем творчестве черты лейпцигской и веймарской музыкальных школ.

Орган в храме Матери Божией Лурдской

Вас ожидает уникальный исторический орган семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот инструмент способен прекрасно исполнять как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это место, отличающееся уникальной атмосферой и истинно французским шармом.

Храм был построен по проекту Леонтия Бенуа и стал одним из немногих католических приходов, который остался открытым в советский период.

Программа концерта

Иоганн Пахельбель: Токката ми минор

Хоральная прелюдия Vom Himmel hoch, da komm ich her

Дитрих Букстехуде: Чакона ми минор BuxWV 160

Хоральная прелюдия Christ, unser Herr zum Jordan kam BuxWV 180

Прелюдия и фуга соль минор BuxWV 149

Иоганн Себастьян Бах: Ария Bist du bei mir

Вольфганг Моцарт: Ridente la Calma

Иоганн Себастьян Бах: Фантазия и фуга до минор BWV 537

Три хоральные прелюдии: Wir glauben all an einen Gott BWV 680, Vater unser BWV 737, Kyrie, Gott, heiliger Geist BWV 671

Эдвард Григ: Песня Сольвейг

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно: Ave Maria

Зигфрид Карг-Элерт: Фантазия на тему Jesu meine Freude ор. 65

Исполнители

Юлия Корпачева, сопрано

Регина Каменщикова, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей.