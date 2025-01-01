Органный концерт при свечах «Великолепие барокко и романтический орган»

Мастера сцены, сопрано Юлия Корпачева и органистка Регина Каменщикова, откроют для вас мир ярчайших звуковых образов разных стилей и эпох. Вечер обещает быть насыщенным музыкой барокко, которая завораживает своими терпкими и неожиданными созвучиями.
В программе концерта будет представлено сочинение Иоганна Пахельбеля — друга семьи Бахов и представителя южнонемецкой органной музыки. Его вклад в развитие музыкальных жанров фуги и хоральной прелюдии делает его одной из значимых фигур эпохи среднего барокко.
Затем на сцену выйдет музыка Дитриха Букстехуде, композитора и органиста, который занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке. Букстехуде стал известен благодаря вечерним концертам Abendmusiken, которые позволяли прихожанам наслаждаться светскими композициями. Его работы послужили образцом для переработок Баха, в которых тот достиг абсолютного совершенства.
Концерт продолжится произведениями великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Его музыка обширна и разнообразна, соединяя элементы протестантского хорала, итальянского концерта и французских танцевальных сюит. Бах создал множество шедевров, среди которых выделяется Фантазия и фуга до минор, вдохновившая сэра Эдварда Элгара на создание оркестровой версии.
Яркими акцентами программы станут Канцонетта Моцарта и легендарная Песня Сольвейг из драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига. Завершит вечер сочинение Зигфрида Карг-Элерта, известного своими органными произведениями и сочетающего в своем творчестве черты лейпцигской и веймарской музыкальных школ.
Вас ожидает уникальный исторический орган семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот инструмент способен прекрасно исполнять как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — это место, отличающееся уникальной атмосферой и истинно французским шармом.
Храм был построен по проекту Леонтия Бенуа и стал одним из немногих католических приходов, который остался открытым в советский период.
Юлия Корпачева, сопрано
Регина Каменщикова, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей.