Органный концерт при свечах «Вечер с Бахом»

Вечер с Бахом при свечах

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время.

В концерте известной петербургской органистки Аллы Морозовой представлен широкейший спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы и хоральные обработки.

Шедевры Баха

Цикл Прелюдия и фуга ми минор, написанный в Лейпциге в период между 1727 и 1736 годами, часто называют «симфонией из двух частей» для органа благодаря своим масштабам. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы.

Существует предположение, что цикл Прелюдия и фуга си минор Бах исполнил впервые в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании по почившей курфюстине саксонской Кристиане Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

«Великая» Прелюдия и фуга ля минор поражает грандиозностью и объединена единой мыслью, приближаясь к жанру музыкальной драмы.

Хоральные прелюдии

Бах, как величайший новатор своей эпохи, опирался на традиции предшественников, что особенно заметно в его хоральных прелюдиях, вдохновленных протестантским хоралом. 46 хоральных прелюдий, созданных в Веймаре и объединенных в «Органную книжечку», стали важной частью его наследия.

Автограф Баха содержит заголовки 164 лютеранских песнопений, расположенных в порядке церковного календаря. Выдающийся биограф и исследователь творчества Баха Альберт Швейцер называл этот сборник словарем баховского музыкального языка.

Выдающиеся произведения

Органная месса, созданная к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером, объединяет обработки протестантских хоралов, исполняемых на богослужении. Иоганн Себастьян ждёт вас!

Уникальный орган

Во время концерта вы сможете насладиться одним из исторических органов семейства Walcker 1910 года, который поражает своим неповторимым звучанием. Инструменты этой династии органостроителей известны по всему миру, включая Россию.

Кулиса храма

Храм Матери Божией Лурдской, где пройдет этот удивительный концерт, известен своей необычной архитектурой в южнофранцузском романском стиле. Он был построен по проекту Леонтия Бенуа и имеет особую атмосферу, пропитанную французской энергетикой.

Интересен тот факт, что этот католический приход не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству. В 1966 году во время визита в Ленинград генерала де Голля Ковенский переулок был заасфальтирован всего за одну ночь для встречи с французским лидером.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Хоральная прелюдия Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Хоральная обработка Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686 из цикла «Третья часть клавирных упражнений»

Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Две хоральные обработки из цикла «Третья часть клавирных упражнений»: Wir glauben all an einen Gott BWV 680 и Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей.