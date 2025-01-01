Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Вечер с Бахом»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Вечер с Бахом»

Органный концерт при свечах «Вечер с Бахом»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер с Бахом при свечах

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время.

В концерте известной петербургской органистки Аллы Морозовой представлен широкейший спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы и хоральные обработки.

Шедевры Баха

Цикл Прелюдия и фуга ми минор, написанный в Лейпциге в период между 1727 и 1736 годами, часто называют «симфонией из двух частей» для органа благодаря своим масштабам. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы.

Существует предположение, что цикл Прелюдия и фуга си минор Бах исполнил впервые в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании по почившей курфюстине саксонской Кристиане Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

«Великая» Прелюдия и фуга ля минор поражает грандиозностью и объединена единой мыслью, приближаясь к жанру музыкальной драмы.

Хоральные прелюдии

Бах, как величайший новатор своей эпохи, опирался на традиции предшественников, что особенно заметно в его хоральных прелюдиях, вдохновленных протестантским хоралом. 46 хоральных прелюдий, созданных в Веймаре и объединенных в «Органную книжечку», стали важной частью его наследия.

Автограф Баха содержит заголовки 164 лютеранских песнопений, расположенных в порядке церковного календаря. Выдающийся биограф и исследователь творчества Баха Альберт Швейцер называл этот сборник словарем баховского музыкального языка.

Выдающиеся произведения

Органная месса, созданная к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером, объединяет обработки протестантских хоралов, исполняемых на богослужении. Иоганн Себастьян ждёт вас!

Уникальный орган

Во время концерта вы сможете насладиться одним из исторических органов семейства Walcker 1910 года, который поражает своим неповторимым звучанием. Инструменты этой династии органостроителей известны по всему миру, включая Россию.

Кулиса храма

Храм Матери Божией Лурдской, где пройдет этот удивительный концерт, известен своей необычной архитектурой в южнофранцузском романском стиле. Он был построен по проекту Леонтия Бенуа и имеет особую атмосферу, пропитанную французской энергетикой.

Интересен тот факт, что этот католический приход не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству. В 1966 году во время визита в Ленинград генерала де Голля Ковенский переулок был заасфальтирован всего за одну ночь для встречи с французским лидером.

Программа вечера

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Прелюдия и фуга си минор BWV 544
  • Хоральная прелюдия Herzlich tut mich verlangen BWV 727
  • Хоральная обработка Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686 из цикла «Третья часть клавирных упражнений»
  • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Две хоральные обработки из цикла «Третья часть клавирных упражнений»: Wir glauben all an einen Gott BWV 680 и Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687
  • Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах
6+
Классическая музыка
Новый год в испанском стиле. Гитара при свечах
11 сентября в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Орган при свечах РНБ
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
4 октября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
13 сентября в 23:00 Homie Lounge
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше