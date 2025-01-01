Органный концерт при свечах «В стихии огня: Бах, Бетховен, Бизе, Вангелис»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу огненного искусства! Мария Блажевич, лауреат международных конкурсов и премии «Органист года — 2021», вновь презентует специальную программу, объединившую великие произведения Баха, Генделя, Бизе, Вагнера, Вангелиса и не только. Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где звучание уникального органа Walcker 1910 года порадует как любителей барочной музыки, так и ценителей романтики.
Темы огня в музыке разных эпох будут представлены в следующих произведениях:
Каждое произведение на этом концерте уникально и наполнено смыслом. Например, Хоральная фантазия Баха «Приди, Святой Дух» напоминает о празднике Пятидесятницы, когда Святой Дух явился апостолам в виде огненных языков. Вы также станете свидетелем могущества музыки Генделя, которую он создал для грандиозного королевского фейерверка.
Храм Матери Божией Лурдской — один из самых красивых уголков Петербурга, построенный в южнофранцузском романском стиле. Основанный на деньги французской общины, он сохранился на протяжении всей советской эпохи и продолжает привлекать внимание своей архитектурой и атмосферой. Не упустите шанс посетить это уникальное место!
Концерт пройдет без антракта, продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.
Внимание! Приходите, будет очень горячо!