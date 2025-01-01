Органный концерт при свечах «В стихии огня: Бах, Бетховен, Бизе, Вангелис»

В стихии огня: Вдохновляющий концерт с Марией Блажевич

Не упустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу огненного искусства! Мария Блажевич, лауреат международных конкурсов и премии «Органист года — 2021», вновь презентует специальную программу, объединившую великие произведения Баха, Генделя, Бизе, Вагнера, Вангелиса и не только. Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где звучание уникального органа Walcker 1910 года порадует как любителей барочной музыки, так и ценителей романтики.

Программа концерта

Темы огня в музыке разных эпох будут представлены в следующих произведениях:

Вангелис: OST «Огненные колесницы»

OST «Огненные колесницы» Георг Фридрих Гендель: Музыка для королевского фейерверка (фрагменты)

Музыка для королевского фейерверка (фрагменты) Иоганн Себастьян Бах: Хоральная фантазия «Приди, Святой Дух»

Хоральная фантазия «Приди, Святой Дух» Жорж Бизе: Фантазия на темы оперы «Кармен»

Фантазия на темы оперы «Кармен» Мануэль де Фалья: «Танец огня»

«Танец огня» Людвиг ван Бетховен: Соната № 14 «Лунная», финал

Соната № 14 «Лунная», финал Рихард Вагнер: «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

«Полет валькирий» из оперы «Валькирия» Андрей Петров: Увертюра из фильма «Укрощение огня»

Увертюра из фильма «Укрощение огня» Патрик Дойл: Фантазия на темы фильма «Гарри Поттер и кубок огня»

Фантазия на темы фильма «Гарри Поттер и кубок огня» Людвиг ван Бетховен: Симфония № 5: I часть

От звуков к истории

Каждое произведение на этом концерте уникально и наполнено смыслом. Например, Хоральная фантазия Баха «Приди, Святой Дух» напоминает о празднике Пятидесятницы, когда Святой Дух явился апостолам в виде огненных языков. Вы также станете свидетелем могущества музыки Генделя, которую он создал для грандиозного королевского фейерверка.

Специальное место для спектакля

Храм Матери Божией Лурдской — один из самых красивых уголков Петербурга, построенный в южнофранцузском романском стиле. Основанный на деньги французской общины, он сохранился на протяжении всей советской эпохи и продолжает привлекать внимание своей архитектурой и атмосферой. Не упустите шанс посетить это уникальное место!

Детали концерта

Концерт пройдет без антракта, продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Внимание! Приходите, будет очень горячо!