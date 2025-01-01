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Органный концерт при свечах «В стихии барокко»
Киноафиша Органный концерт при свечах «В стихии барокко»

Органный концерт при свечах «В стихии барокко»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

В стихии барокко: Концерт Натальи Михайловой в старинном соборе

Приглашаем вас на концерт известной петербургской органистки Натальи Михайловой, который погрузит вас в палитру ярчайших красок эпохи барокко. В программе прозвучат произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Алессандро Марчелло и Иоганна Готфрида Вальтера.

Музыкальные шедевры барокко

Бах и Вивальди, Марчелло и Вальтер — две страны, где невероятный музыкальный стиль барокко достиг апогея. Иоганн Готфрид Вальтер, немецкий органист и композитор, оставил после себя множество органных сочинений, отражающих стилевое богатство музыкальной Европы. Именно благодаря Вальтеру многие произведения Баха сохранились до наших дней в виде рукописных копий.

В этот вечер вы услышите великолепное Адажио из гобойного концерта Марчелло в транскрипции Баха, а также знаменитую арии из Оркестровой сюиты № 3. Кроме того, прозвучит гениальная обработка скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского. Не обойдется и без русского композитора Дмитрия Бортнянского, названного «Орфеем реки Невы». Его творчество оказало значительное влияние на русскую музыкальную культуру.

Уникальный орган в храме

Концерт состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где вас поразит уникальный орган семейства Walcker, построенный в 1910 году. Инструменты этой немецкой династии органостроителей известны своим неповторимым звучанием, что делает их идеальными для исполнения как барочной, так и романтической музыки.

Храм, расположенный в Ковенском переулке, был построен в южнофранцузском романском стиле по проекту Леонтия Бенуа и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период. Его особая энергетика и архитектурные детали делают его уникальным местом для музыкальных событий.

Программа концерта

  • Дмитрий Бортнянский (1751–1825) - Концерт ре мажор для чембало с оркестром (переложение для органа Натальи Михайловой)
  • Иоганн Готфрид Вальтер (1684–1748) - Концерт для органа си минор LV 133
  • Алессандро Марчелло (1669–1747) — Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор S. Z799
  • Иоганн Себастьян Бах - Концерт соль мажор BWV 592a
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Иоганн Себастьян Бах - Концерт ля минор BWV 593

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.
Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться фантастическими музыкальными лабиринтами барокко!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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