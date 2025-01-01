Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

В сиянии барокко: голос и орган при свечах

Приглашаем вас на великолепный концерт, который пройдет под руководством талантливых исполнителей: Екатерины Десятниковой, Ирины Дубровой и Егора Колесова. В программе вечера звучат шедевры великих композиторов: Баха, Генделя и Вивальди. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи барокко.

Космос Баха

Вечер откроет грандиозная Прелюдия ми-бемоль мажор из органной мессы Иоганна Себастьяна Баха. Это сочинение было создано к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером и включает обработки протестантских хоралов. Музыка Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное гармонии и глубины.

Слушая его произведения, вы почувствуете строгий порядок вселенной и привыкнете к тому, как все элементы связаны друг с другом. Импровизационные прелюдии можно сравнить с рождением новых галактик, а фуги — с законами физики, управляющими движением небесных тел.

Великий Вивальди

Антонио Вивальди — творец солнечных планет и композитор-новатор, который внес значительный вклад в развитие музыкального искусства. Он был любимым представителем венецианской школы, а его стиль барокко достиг своего апогея в сочинениях. На концерте прозвучат мотеты и оперные арии, а также органная версия струнного концерта Вивальди.

Гендель и его наследие

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии и ставший звездой Лондона, известен своими операми и ораториями. Его произведения, такие как Музыка на воде и Музыка королевского фейерверка, стали настоящими шедеврами. Также на концерте вы услышите арии из его оперы Ринальдо, написанной всего за две недели.

Специальный гость: Моцарт

Особое внимание уделим и Вольфгангу Амадею Моцарту. Его Коронационная месса, впервые исполненная в 1779 году, станет ярким финалом вечера. Завораживающее Ave Maria в исполнении Егора Колесова добавит нотку нежности к этому вечеру.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 522 Хоральные прелюдии: Wir glauben all an einen Gott BWV 680 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234 Presto из кантаты Geist und Seele wird verwirret BWV 35 (переложение для органа Александра Гильмана)

Антонио Вивальди (1678–1741) Nulla in mundo pax sincera RV 630 Ария Apri le luci emira из оперы Катон в Утике RV 705 Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове): I. Allegro Мотет Laudate pueri RV 601: II. Sit nomen – IV. Excelsus – V. Suscitans – VII. Gloria

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) Ария Альмиры Lascia, ch’io pianga из оперы Ринальдо HWV 7

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317 Laudate Dominum KV 339

Егор Колесов (1989*) Ave Maria



Исполнители

Концертные номера представят лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Десятникова, сопрано

Ирина Дуброва, сопрано

Егор Колесов, орган

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мы ждем вас на встречу с шедеврами золотого репертуара! Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.