Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

Приглашаем вас на великолепный концерт, который пройдет под руководством талантливых исполнителей: Екатерины Десятниковой, Ирины Дубровой и Егора Колесова. В программе вечера звучат шедевры великих композиторов: Баха, Генделя и Вивальди. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи барокко.
Вечер откроет грандиозная Прелюдия ми-бемоль мажор из органной мессы Иоганна Себастьяна Баха. Это сочинение было создано к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером и включает обработки протестантских хоралов. Музыка Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное гармонии и глубины.
Слушая его произведения, вы почувствуете строгий порядок вселенной и привыкнете к тому, как все элементы связаны друг с другом. Импровизационные прелюдии можно сравнить с рождением новых галактик, а фуги — с законами физики, управляющими движением небесных тел.
Антонио Вивальди — творец солнечных планет и композитор-новатор, который внес значительный вклад в развитие музыкального искусства. Он был любимым представителем венецианской школы, а его стиль барокко достиг своего апогея в сочинениях. На концерте прозвучат мотеты и оперные арии, а также органная версия струнного концерта Вивальди.
Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии и ставший звездой Лондона, известен своими операми и ораториями. Его произведения, такие как Музыка на воде и Музыка королевского фейерверка, стали настоящими шедеврами. Также на концерте вы услышите арии из его оперы Ринальдо, написанной всего за две недели.
Особое внимание уделим и Вольфгангу Амадею Моцарту. Его Коронационная месса, впервые исполненная в 1779 году, станет ярким финалом вечера. Завораживающее Ave Maria в исполнении Егора Колесова добавит нотку нежности к этому вечеру.
Концертные номера представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мы ждем вас на встречу с шедеврами золотого репертуара! Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.