Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

О концерте/спектакле

В сиянии барокко: голос и орган при свечах

Приглашаем вас на великолепный концерт, который пройдет под руководством талантливых исполнителей: Екатерины Десятниковой, Ирины Дубровой и Егора Колесова. В программе вечера звучат шедевры великих композиторов: Баха, Генделя и Вивальди. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи барокко.

Космос Баха

Вечер откроет грандиозная Прелюдия ми-бемоль мажор из органной мессы Иоганна Себастьяна Баха. Это сочинение было создано к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером и включает обработки протестантских хоралов. Музыка Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное гармонии и глубины.

Слушая его произведения, вы почувствуете строгий порядок вселенной и привыкнете к тому, как все элементы связаны друг с другом. Импровизационные прелюдии можно сравнить с рождением новых галактик, а фуги — с законами физики, управляющими движением небесных тел.

Великий Вивальди

Антонио Вивальди — творец солнечных планет и композитор-новатор, который внес значительный вклад в развитие музыкального искусства. Он был любимым представителем венецианской школы, а его стиль барокко достиг своего апогея в сочинениях. На концерте прозвучат мотеты и оперные арии, а также органная версия струнного концерта Вивальди.

Гендель и его наследие

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии и ставший звездой Лондона, известен своими операми и ораториями. Его произведения, такие как Музыка на воде и Музыка королевского фейерверка, стали настоящими шедеврами. Также на концерте вы услышите арии из его оперы Ринальдо, написанной всего за две недели.

Специальный гость: Моцарт

Особое внимание уделим и Вольфгангу Амадею Моцарту. Его Коронационная месса, впервые исполненная в 1779 году, станет ярким финалом вечера. Завораживающее Ave Maria в исполнении Егора Колесова добавит нотку нежности к этому вечеру.

Программа вечера

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 522
    • Хоральные прелюдии:
      • Wir glauben all an einen Gott BWV 680
      • Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
      • Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234
      • Presto из кантаты Geist und Seele wird verwirret BWV 35 (переложение для органа Александра Гильмана)
  • Антонио Вивальди (1678–1741)
    • Nulla in mundo pax sincera RV 630
    • Ария Apri le luci emira из оперы Катон в Утике RV 705
    • Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове): I. Allegro
    • Мотет Laudate pueri RV 601: II. Sit nomen – IV. Excelsus – V. Suscitans – VII. Gloria
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759)
    • Ария Альмиры Lascia, ch’io pianga из оперы Ринальдо HWV 7
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
    • Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317
    • Laudate Dominum KV 339
  • Егор Колесов (1989*)
    • Ave Maria

Исполнители

Концертные номера представят лауреаты международных конкурсов:

  • Екатерина Десятникова, сопрано
  • Ирина Дуброва, сопрано
  • Егор Колесов, орган

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мы ждем вас на встречу с шедеврами золотого репертуара! Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Ноябрь
29 ноября суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

