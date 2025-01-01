Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины проходят органные концерты, которые подарят зрителям уникальную атмосферу и возможность насладиться великолепием музыки. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Идеальная акустика и таинственный полумрак, освещенный мерцанием свечей, создают волшебную атмосферу, где звучит король инструментов — орган.
На этом замечательном мероприятии выступят лауреаты международных конкурсов Ирина Дуброва (сопрано) и Егор Колесов (орган). Программа включит шедевры известных композиторов, таких как Бах, Гендель и Вивальди.
Выдающийся Дитрих Букстехуде, глава северонемецкой органной школы, был крупнейшим музыкальным авторитетом своего времени. Его масштабные композиции повлияли на творчествo Баха, который, в свою очередь, создавал свои произведения на основе традиций предшественников. Вечер также ознаменуется выступлением с произведениями Генделя, знаменитого композитора ораторий и опер, который добился огромного успеха в Лондоне.
Не менее значим и Антонио Вивальди, чьи произведения характеризуются роскошью и новаторством. Его мотеты и концерты поражают глубиной эмоций и оригинальностью. Завершит программу произведение Вольфганга Моцарта, чья Коронационная месса стала символом величия и традиции.
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барочной музыки и насладиться её великолепием в уникальном месте!