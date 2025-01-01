Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

Концерт музыки барокко в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на великолепный концерт Ирины Дубровой и Егора Колесова! В этот вечер вы сможете погрузиться в космос Баха, величие Генделя и сияние Вивальди.

Программа концерта

В концерте прозвучит не только музыка знаменитых композиторов, но и произведение великого предшественника Баха — Дитриха Букстехуде. Он был выдающимся композитором и органистом, главой северонемецкой органной школы. На протяжении 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке, и его масштабные и драматические опусы стали предвестниками стиля Баха.

Антонио Вивальди, композитор и виртуоз, выступает в роли новатора. Эта яркая фигура венецианской музыкальной школы была учителем скрипки в приюте для девочек, где раскрылся его педагогический и композиторский талант. Вечер наполнит чувством изысканной роскоши барокко — от мотетов и оперных арий до органных версий струнных концертов.

Звучание Баха и Генделя

Органные сочинения Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное величия и глубины. В его творениях царит строгий порядок и гармония, подобно законам физики, управляющим движением небесных тел. Бах черпал вдохновение у своих предшественников, что особенно заметно в его хоральных прелюдиях.

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, стал известным в Лондоне. Он написал 40 опер, среди которых легендарная «Ринальдо». Гендель также стал знаменит благодаря своим ораториям, реализуя их на сцене Королевского театра Ковент-Гарден с непревзойденным профессионализмом.

О программе концерта

В программе звучат:

Дитрих Букстехуде (1637–1707) — Чакона ми минор BuxWV 160

Антонио Вивальди (1678–1741) — Nulla in mundo pax sincera RV 630, Ария Apri le luci из оперы «Катон в Утике» RV 705, Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове)

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральные прелюдии: Wir glauben all an einen Gott BWV 740, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Концерт для органа с оркестром op. 4 № 1 (переложение для органа соло Марселя Дюпре)

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) — Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317

Исполнители

Участники концерта — лауреаты международных конкурсов: Ирина Дуброва (сопрано) и Егор Колесов (орган).

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в свете барокко!