Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

Приглашаем вас на великолепный концерт Ирины Дубровой и Егора Колесова! В этот вечер вы сможете погрузиться в космос Баха, величие Генделя и сияние Вивальди.
В концерте прозвучит не только музыка знаменитых композиторов, но и произведение великого предшественника Баха — Дитриха Букстехуде. Он был выдающимся композитором и органистом, главой северонемецкой органной школы. На протяжении 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке, и его масштабные и драматические опусы стали предвестниками стиля Баха.
Антонио Вивальди, композитор и виртуоз, выступает в роли новатора. Эта яркая фигура венецианской музыкальной школы была учителем скрипки в приюте для девочек, где раскрылся его педагогический и композиторский талант. Вечер наполнит чувством изысканной роскоши барокко — от мотетов и оперных арий до органных версий струнных концертов.
Органные сочинения Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное величия и глубины. В его творениях царит строгий порядок и гармония, подобно законам физики, управляющим движением небесных тел. Бах черпал вдохновение у своих предшественников, что особенно заметно в его хоральных прелюдиях.
Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, стал известным в Лондоне. Он написал 40 опер, среди которых легендарная «Ринальдо». Гендель также стал знаменит благодаря своим ораториям, реализуя их на сцене Королевского театра Ковент-Гарден с непревзойденным профессионализмом.
В программе звучат:
Участники концерта — лауреаты международных конкурсов: Ирина Дуброва (сопрано) и Егор Колесов (орган).
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в свете барокко!