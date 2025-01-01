Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»
Киноафиша Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки барокко в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на великолепный концерт Ирины Дубровой и Егора Колесова! В этот вечер вы сможете погрузиться в космос Баха, величие Генделя и сияние Вивальди.

Программа концерта

В концерте прозвучит не только музыка знаменитых композиторов, но и произведение великого предшественника Баха — Дитриха Букстехуде. Он был выдающимся композитором и органистом, главой северонемецкой органной школы. На протяжении 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке, и его масштабные и драматические опусы стали предвестниками стиля Баха.

Антонио Вивальди, композитор и виртуоз, выступает в роли новатора. Эта яркая фигура венецианской музыкальной школы была учителем скрипки в приюте для девочек, где раскрылся его педагогический и композиторский талант. Вечер наполнит чувством изысканной роскоши барокко — от мотетов и оперных арий до органных версий струнных концертов.

Звучание Баха и Генделя

Органные сочинения Баха — это звуковое воплощение Вселенной, полное величия и глубины. В его творениях царит строгий порядок и гармония, подобно законам физики, управляющим движением небесных тел. Бах черпал вдохновение у своих предшественников, что особенно заметно в его хоральных прелюдиях.

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, стал известным в Лондоне. Он написал 40 опер, среди которых легендарная «Ринальдо». Гендель также стал знаменит благодаря своим ораториям, реализуя их на сцене Королевского театра Ковент-Гарден с непревзойденным профессионализмом.

О программе концерта

В программе звучат:

  • Дитрих Букстехуде (1637–1707) — Чакона ми минор BuxWV 160
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Nulla in mundo pax sincera RV 630, Ария Apri le luci из оперы «Катон в Утике» RV 705, Концерт ля минор RV 580 (переложение для органа Ги Бове)
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральные прелюдии: Wir glauben all an einen Gott BWV 740, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639, Qui tollis peccata mundi из Мессы ля мажор BWV 234
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Концерт для органа с оркестром op. 4 № 1 (переложение для органа соло Марселя Дюпре)
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) — Agnus Dei из Коронационной мессы KV 317

Исполнители

Участники концерта — лауреаты международных конкурсов: Ирина Дуброва (сопрано) и Егор Колесов (орган).

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в свете барокко!

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
14 ноября пятница
19:30
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
от 1000 ₽

Фотографии

Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди» Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди» Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди» Органный концерт при свечах «В сиянии барокко: Бах – Гендель – Вивальди»

В ближайшие дни

Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»
6+
Живая музыка
Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»
1 ноября в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Мураками с симфоническим оркестром
12+
Рок
Мураками с симфоническим оркестром
30 ноября в 19:00 Клуб «А2»
от 2000 ₽
Лучшие мелодии зарубежной эстрады
6+
Эстрада Живая музыка
Лучшие мелодии зарубежной эстрады
1 октября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше