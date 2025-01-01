Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

В ожидании Рождества: орган и саксофон в праздничном блеске свечей

Приглашаем вас на восхитительный концерт с мотивами Рождества, который создаст магию предстоящих праздников. Для вас выступит великолепный петербургский дуэт — Константин Андреев (саксофон) и Екатерина Маришкина (орган).

Музыкальная программа

Концерт откроет три шедевра Иоганна Себастьяна Баха. В исполнении дуэта вы услышите:

Токката и фуга ре минор BWV 565

Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор (переложение для саксофона и органа)

Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор (переложение для саксофона и органа)

Классика и новогодние мелодии

Ожидание светлого праздника придаст вам атмосферу новогоднего волшебства с фрагментами из любимого балета Чайковского «Щелкунчик». Вы сможете ощутить удаль Русского танца и закружиться в Вальсе цветов.

Помимо этого, в концерте прозвучит знаменитая «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, погружая вас в зимнюю сказку. Невероятная «Аве Мария», долгое время приписываемая Джулио Каччини, также будет представлена — на самом деле, это одна из самых дерзких мистификаций XX века, созданная ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.

Танго и джазовые ритмы

На концерте вас ждут самобытные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма. Его «Маленькая джазовая сюита для саксофона и органа Rondo alla Latina» подарит множество незабываемых моментов.

В завершение программа порадует уникальной сюитой Астора Пьяццоллы «История танго», которая проведет вас через эпохи этого завораживающего жанра и перенесет в ночные клубы и кафе Буэнос-Айреса.

Продолжительность и аудитория

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Рождества и насладиться волшебной музыкой!