Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»
Киноафиша Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

В ожидании Рождества: орган и саксофон в праздничном блеске свечей

Приглашаем вас на восхитительный концерт с мотивами Рождества, который создаст магию предстоящих праздников. Для вас выступит великолепный петербургский дуэт — Константин Андреев (саксофон) и Екатерина Маришкина (орган).

Музыкальная программа

Концерт откроет три шедевра Иоганна Себастьяна Баха. В исполнении дуэта вы услышите:

  • Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор (переложение для саксофона и органа)
  • Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор (переложение для саксофона и органа)

Классика и новогодние мелодии

Ожидание светлого праздника придаст вам атмосферу новогоднего волшебства с фрагментами из любимого балета Чайковского «Щелкунчик». Вы сможете ощутить удаль Русского танца и закружиться в Вальсе цветов.

Помимо этого, в концерте прозвучит знаменитая «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, погружая вас в зимнюю сказку. Невероятная «Аве Мария», долгое время приписываемая Джулио Каччини, также будет представлена — на самом деле, это одна из самых дерзких мистификаций XX века, созданная ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.

Танго и джазовые ритмы

На концерте вас ждут самобытные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма. Его «Маленькая джазовая сюита для саксофона и органа Rondo alla Latina» подарит множество незабываемых моментов.

В завершение программа порадует уникальной сюитой Астора Пьяццоллы «История танго», которая проведет вас через эпохи этого завораживающего жанра и перенесет в ночные клубы и кафе Буэнос-Айреса.

Продолжительность и аудитория

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Рождества и насладиться волшебной музыкой!

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
11 ноября вторник
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
18+
Джаз
Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
29 ноября в 22:30 Police Station
от 600 ₽
Icegergert
16+
Хип-хоп
Icegergert
2 ноября в 20:00 Клуб «А2»
от 6000 ₽
Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
6+
Неоклассика
Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
4 января в 19:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше