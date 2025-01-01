Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

В ожидании Рождества: орган и саксофон в праздничном блеске свечей

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Находится он в одном из самых живописных уголков города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают церковь идеальным местом для звучания короля инструментов — органа!

Все концерты проходят в таинственном полумраке, озаряемом мерцанием свечей, что создает особую атмосферу. На этом концерте вы сможете насладиться великолепным исполнением петербургского дуэта: Константина Андреева (саксофон) и Екатерины Маришкиной (орган).

Музыкальная программа

Конец календарной осени приносит с собой предвкушение волшебных и чудесных рождественских дней. Вечер начнется с трех самых популярных сочинений Иоганна Себастьяна Баха:

Токката и фуга ре минор BWV 565;

Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор (переложение для саксофона и органа);

Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор (переложение для саксофона и органа).

Затем вы окунетесь в атмосферу самого магического балета Чайковского «Щелкунчик», где вас ждут фрагменты: Марш, Вальс цветов и Русский танец (Трепак) в переложении для саксофона и органа.

В программе также звучит «Аве Мария», долгое время приписываемая Джулио Каччини, но на самом деле написанная ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым. Это одна из самых известных мистификаций XX века.

Не упустите возможность насладиться мелодией «Снег над Ленинградом» из культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — музыка к которому принадлежит Микаэлу Таривердиеву. Вас также порадует небольшая джазовая сюита для саксофона и органа от выдающегося композитора Ханса Андре Штамма.

Завершит программу «История танго» Астора Пьяццоллы, где в четырех частях рассказывается о том, как и для кого звучало танго в ночных клубах и кафе Буэнос-Айреса.

Информация для зрителей

Концерт «В ожидании Рождества» обещает погрузить вас в невероятную предпраздничную атмосферу. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приходите и насладитесь волшебством музыки в уникальной обстановке Шведской церкви Святой Екатерины!