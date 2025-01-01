Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

Рождественский органный концерт в Петербурге

Для вас играет великолепный петербургский дуэт — Константин Андреев и Екатерина Маришкина. Конец календарной осени наполнен ожиданием волшебных рождественских дней. Праздничное настроение создадут фрагменты из самого известного балета Чайковского «Щелкунчик». Вы окунетесь в атмосферу Рождественского сочельника, ощутите удаль Русского танца и закружитесь в Вальсе цветов.

Программа вечера

Вечер откроется тремя известными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. Это легендарная Токката и фуга ре минор, а также его знаменитая Шутка и изумительная Ария из инструментальных сюит в версии для саксофона и органа.

Соскучились по снегу? Это легко исправить, оказавшись в атмосферу снегопада из самого «новогоднего» советского фильма, музыку к которому написал король саундтреков Микаэл Таривердиев. Кроме того, вы услышите дивную мелодию Аве Мария, долгое время приписываемую Джулио Каччини, — одну из самых известный мистификаций XX века, на самом деле написанную ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.

Каскад джазовых гармоний и зажигательные ритмы латины подарят вам уникальные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма. «Танго было очень скучным, пока не появился я», — как-то сказал Пьяццолла. Его уникальная сюита «История танго» расскажет о том, где и как звучало танго в ночных клубах и кафе Буэнос-Айреса.

Программа:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката и фуга ре минор BWV 565 Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор в переложении для саксофона и органа Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор в переложении для саксофона и органа

Пётр Чайковский (1840–1893) Фрагменты сюиты из балета «Щелкунчик»: Марш – Вальс цветов – Русский танец (Трепак) в переложении для саксофона и органа

Владимир Вавилов (1925–1973) Аве Мария (приписывалось Джулио Каччини)

Микаэл Таривердиев (1931–1996) Снег над Ленинградом в переложении для органа

Ханс-Андре Штамм (1958*) Маленькая джазовая сюита для саксофона и органа Rondo alla latina

Астор Пьяццолла (1921–1992) История танго: 1, 2, 3 части Либертанго



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов: Константин Андреев (саксофон), Екатерина Маришкина (орган).

Дополнительная информация:

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Окунитесь в невероятную предпраздничную атмосферу в ожидании Рождества!