Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»

Для вас играет великолепный петербургский дуэт — Константин Андреев и Екатерина Маришкина. Конец календарной осени наполнен ожиданием волшебных рождественских дней. Праздничное настроение создадут фрагменты из самого известного балета Чайковского «Щелкунчик». Вы окунетесь в атмосферу Рождественского сочельника, ощутите удаль Русского танца и закружитесь в Вальсе цветов.
Вечер откроется тремя известными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. Это легендарная Токката и фуга ре минор, а также его знаменитая Шутка и изумительная Ария из инструментальных сюит в версии для саксофона и органа.
Соскучились по снегу? Это легко исправить, оказавшись в атмосферу снегопада из самого «новогоднего» советского фильма, музыку к которому написал король саундтреков Микаэл Таривердиев. Кроме того, вы услышите дивную мелодию Аве Мария, долгое время приписываемую Джулио Каччини, — одну из самых известный мистификаций XX века, на самом деле написанную ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.
Каскад джазовых гармоний и зажигательные ритмы латины подарят вам уникальные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма. «Танго было очень скучным, пока не появился я», — как-то сказал Пьяццолла. Его уникальная сюита «История танго» расскажет о том, где и как звучало танго в ночных клубах и кафе Буэнос-Айреса.
Лауреаты международных конкурсов: Константин Андреев (саксофон), Екатерина Маришкина (орган).
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Окунитесь в невероятную предпраздничную атмосферу в ожидании Рождества!