Органный концерт при свечах «В ожидании Рождества: орган и саксофон»
6+
О концерте/спектакле

Рождественский органный концерт в Петербурге

Для вас играет великолепный петербургский дуэт — Константин Андреев и Екатерина Маришкина. Конец календарной осени наполнен ожиданием волшебных рождественских дней. Праздничное настроение создадут фрагменты из самого известного балета Чайковского «Щелкунчик». Вы окунетесь в атмосферу Рождественского сочельника, ощутите удаль Русского танца и закружитесь в Вальсе цветов.

Программа вечера

Вечер откроется тремя известными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. Это легендарная Токката и фуга ре минор, а также его знаменитая Шутка и изумительная Ария из инструментальных сюит в версии для саксофона и органа.

Соскучились по снегу? Это легко исправить, оказавшись в атмосферу снегопада из самого «новогоднего» советского фильма, музыку к которому написал король саундтреков Микаэл Таривердиев. Кроме того, вы услышите дивную мелодию Аве Мария, долгое время приписываемую Джулио Каччини, — одну из самых известный мистификаций XX века, на самом деле написанную ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.

Каскад джазовых гармоний и зажигательные ритмы латины подарят вам уникальные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма. «Танго было очень скучным, пока не появился я», — как-то сказал Пьяццолла. Его уникальная сюита «История танго» расскажет о том, где и как звучало танго в ночных клубах и кафе Буэнос-Айреса.

Программа:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Токката и фуга ре минор BWV 565
    • Шутка из оркестровой сюиты № 2 си минор в переложении для саксофона и органа
    • Ария из оркестровой сюиты № 3 ре мажор в переложении для саксофона и органа
  • Пётр Чайковский (1840–1893)
    • Фрагменты сюиты из балета «Щелкунчик»: Марш – Вальс цветов – Русский танец (Трепак) в переложении для саксофона и органа
  • Владимир Вавилов (1925–1973)
    • Аве Мария (приписывалось Джулио Каччини)
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996)
    • Снег над Ленинградом в переложении для органа
  • Ханс-Андре Штамм (1958*)
    • Маленькая джазовая сюита для саксофона и органа Rondo alla latina
  • Астор Пьяццолла (1921–1992)
    • История танго: 1, 2, 3 части
    • Либертанго

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов: Константин Андреев (саксофон), Екатерина Маришкина (орган).

Дополнительная информация:

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Окунитесь в невероятную предпраздничную атмосферу в ожидании Рождества!

Ноябрь
28 ноября пятница
19:30
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
от 1000 ₽

