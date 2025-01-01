Органный концерт при свечах «Триумф барокко и великая простота: Бах, Гендель, Вивальди, Пярт»

Триумф барокко и великая простота. Концерт в соборе

Звучащая красота в мерцании свечей. На этом захватывающем концерте вас ждет уникальное музыкальное путешествие от изысков барокко до строгого совершенства венской классики и минимализма наших дней. Под руководством талантливых исполнителей Екатерины Десятниковой (сопрано) и Егора Колесова (орган) вы сможете насладиться чудесными произведениями Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта и современных композиторов.

Музыка Баха и Вивальди

Концерт откроется грандиозным двухчастным циклом — Прелюдия и фуга до минор BWV 546. Это произведение охватывает основные черты творчества Баха: масштабность, насыщенность фактуры и импровизационность. Затем прозвучит ария из одной из кантат, наполненная глубиной библейского текста.

Антонио Вивальди, "солнечный венецианец", порадует слушателей мотетом Laudate pueri, в котором ярко выражена роскошь и пышность барочной музыки. За свою жизнь Вивальди создал более 800 сочинений, и этот мотет — одно из самых известных его произведений.

Гендель и Моцарт: настоящие мастера

Георг Фридрих Гендель, по праву названный "гением" своего времени, представит концерт для органа с оркестром. Этот концерт стал основой для его классических ораторий, которые завладели сердцами публики в Британии.

Вы также насладитесь лирической арией "Аллилуйя" из мотета Моцарта Exsultate, Jubilate. Это произведение было написано для знаменитого певца-виртуоза и стало одной из самых популярных арий для сопрано.

Современные композиторы и уникальные гармонии

Сергей Танеев продолжил традиции Баха в русской музыке, а Арво Пярт погрузит вас в атмосферу удивительной тишины с произведением "My heart in the highlands". Эта музыка звучит в культовом фильме "Великая красота" Паоло Соррентино.

Завершение вечера и место проведения

Концерт завершится двумя версиями Ave Maria: одна из них без слов, созданная Арно Бабаджаняном, в то время как другая — вокализ, вдохновленный барочными традициями.

Уникальный орган, на котором состоится концерт, был построен в 1910 году немецкой династией Walcker. Его звучание поразит вас своей красотой как в исполнении барочной, так и романтической музыки.

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, является уникальным архитектурным памятником Петербурга.

Не упустите возможность насладиться триумфом барокко и великой простотой в этот незабываемый вечер. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мы ждем вас!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Антонио Вивальди: Мотет Laudate pueri RV 601

Георг Фридрих Гендель: Концерт для органа с оркестром op. 4 № 1

Вольфганг Амадей Моцарт: Alleluia из мотета Exsultate, Jubilate KV 165

Арво Пярт: My Heart's in the Highlands

Сергей Танеев: Хоральные вариации

Егор Колесов: Ave Maria

Арно Бабаджанян: Вокализ

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Екатерина Десятникова, сопрано; Егор Колесов, орган.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.