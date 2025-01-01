Органный концерт при свечах «Топ-10: от Баха до Таривердиева»

Музыкальное путешествие от Баха до Таривердиева под сводами собора

Приглашаем вас на уникальный концерт, который представит лучшие произведения различных стран и эпох в исполнении лауреата международных конкурсов Елены Малевой. В течение одного вечера вы погрузитесь в невероятный звуковой океан, где мистика барокко встретится с французским шармом, а орган «по-русски» раскроет свои тайны.

Программа концерта

Концерт откроет масштабный двухчастный цикл Георга Бёма, известного своим влиянием на творчество Баха. Бём — основоположник хоральной партиты, сочинения, состоящего из вариаций на мелодию хорала. Его музыка написана в «фантастическом стиле», основанном на импровизации, что делает её особенно выразительной.

Немецкий композитор эпохи барокко Георг Муффат, настоящий музыкальный космополит, продолжит вечер. Его творчество соединяет различные европейские традиции, создавая уникальный музыкальный язык, оказавший значительное влияние на развитие европейской музыки.

В программе также представлены 12 органных токкат из сборника Apparatus musico-organisticus, каждая из которых демонстрирует богатые возможности органа и различные стили исполнения. Величественная Прелюдия и фуга ля минор Баха, созданная в Веймаре, станет настоящим кульминационным моментом вечера.

Шестая соната Мендельсона, выдающегося композитора романтизма, продолжит немецкую тему. Мендельсон, основавший Лейпцигскую консерваторию и возродивший творчество Баха, создал цикл из шести сонат, в которых темы хоралов, фуги и фантазии соединяются в стильной эклектичности.

Значимые композиторы и их произведения

Не менее значимыми будут произведения Луи Вьерна, который прослужил более 30 лет титулярным органистом Собора Парижской Богоматери. Его Симфония № 3 и органные миниатюры вошли в золотой репертуар короля инструментов.

Одним из шедевров вечера станет Пассакалия фа-диез минор Христофора Кушнарёва, написанная во время его учебы в Ленинградской консерватории. Внимание также будет уделено произведению Микаэла Таривердиева, который, как и Бах, был влюблён в орган и создал Полифоническую тетрадь в 1987 году, смешивая барочные каноны с современным языком.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет на одном из исторических органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент способен передать как барочную, так и романтическую музыку, что позволит вам насладиться разнообразием звучания.

Место проведения — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской, известный своим уникальным архитектурным стилем и историей. Этот храм, единственный католический приход в Петербурге, не закрылся в советский период благодаря своему прикреплению к французскому посольству.

Информация о концерте

Исполнитель: Елена Малева, орган

Елена Малева, орган Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

1 час 10 минут без антракта Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и насладиться шедеврами органной музыки!