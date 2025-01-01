Органный концерт при свечах «Только Бах»

Меню
О концерте

Возрождение Баха в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви на Невском 20 – уникальное культурное пространство, где история и музыка сливаются воедино. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году. Это станет завершающей деталью волшебного вечера, посвященного творениям Иоганна Себастьяна Баха.

Программа концерта

Под руководством харизматичной Светланы Фурник, зрители погрузятся в мир баховской органной музыки. Программа включает:

  • Фантазия соль мажор BWV 572 (Piece d'Orgue)
  • Четыре хоральные прелюдии из "Органной книжечки":
    • Christum wir sollen loben schon BWV 611
    • Wir Christenleut BWV 612
    • Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
    • Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn BWV 601
  • Фантазия и фуга до минор BWV 537
  • Хорал "Nun komm, der Heiden Heiland" из цикла "18 Лейпцигских хоралов" BWV 659
  • Хоральная партита "O Gott, du frommer Gott" BWV 767
  • Прелюдия и фуга до минор BWV 546
  • Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068
  • Прелюдия и фуга до мажор BWV 545

Значение баховской музыки

Космичность баховской полифонии, способной пронести слушателя через пространство и время, станет ярким акцентом вечера. Уникальность произведений Баха заключается в сочетании глубокой философии и виртуозности исполнения. Например, трехчастная фантазия соль мажор BWV 572, созданная под влиянием творчества французского органиста Николя де Гриньи, погружает нас в мир музыкального искусства того времени.

Также стоит отметить, что одна из прелюдий, представленных в программе, стала известной благодаря своему использованию в культовом фильме «Солярис» Андрея Тарковского. Не менее важно, что в сборник "18 лейпцигских хоралов" вошли композиции, которые Бах собрал в последние годы своей жизни.

Информация для зрителей

Концерт является прекрасным шансом для всех ценителей музыки насладиться красотой органной игры и уникальным звучанием Баха. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта, и оно предназначено для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир бессмертных мелодий, созданных великим мастером!

