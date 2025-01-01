Органный концерт при свечах «Тайны викингов и топовые саундтреки: орган и вистл»

Тайны викингов и топовые саундтреки при свечах

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который объединит завораживающие мелодии в исполнении органистки Кристины Ротаевой. Эта программа обещает погрузить зрителей в магический мир скандинавских легенд и любимых саундтреков из культовых фильмов и игр.

Уникальный музыкальный альянс

Секрет завораживающего звучания вечера кроется в удивительном союзе двух инструментов: миниатюрного вистла и могущественного органа. Этот альянс создает уникальное звуковое пространство, полное неожиданных тембровых эффектов.

Музыкальные приключения

В программе вечера:

Музыка к мультфильму «Тайна Келлс»

Знаменитая «Игра престолов»

Мелодии из игр The Witcher, Assassin's Creed и Skyrim

Старинные ирландские и скандинавские мелодии

Знакомство с композиторами

Вы услышите творчество известного шведского композитора Оскара Линдберга, который объединил в своих произведениях стили Рахманинова и Сибелиуса с элементами шведского фольклора. Завершит вечер виртуозная Токката современного композитора Джона Фьеллестада.

История органа в храме

Концерт пройдет в удивительном Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который славится своим уникальным органом Walcker, построенным в 1910 году. Этот инструмент способен великолепно исполнять как барочную, так и романтическую музыку. Храм, возведенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, является настоящим архитектурным шедевром южнофранцузского романского стиля.

Несколько интересных фактов

Notre Dame de France — единственный католический приход в Петербурге, который не закрывался в советский период.

Во время визита генерала де Голля в 1966 году Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами за одну ночь!

Информация для зрителей

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Кристина Ротаева (орган и вистл). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс погрузиться в завораживающий мир музыки и легенд!