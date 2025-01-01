Органный концерт при свечах «Тайны викингов и топовые саундтреки: орган и вистл»

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который объединит завораживающие мелодии в исполнении органистки Кристины Ротаевой. Эта программа обещает погрузить зрителей в магический мир скандинавских легенд и любимых саундтреков из культовых фильмов и игр.
Секрет завораживающего звучания вечера кроется в удивительном союзе двух инструментов: миниатюрного вистла и могущественного органа. Этот альянс создает уникальное звуковое пространство, полное неожиданных тембровых эффектов.
В программе вечера:
Вы услышите творчество известного шведского композитора Оскара Линдберга, который объединил в своих произведениях стили Рахманинова и Сибелиуса с элементами шведского фольклора. Завершит вечер виртуозная Токката современного композитора Джона Фьеллестада.
Концерт пройдет в удивительном Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который славится своим уникальным органом Walcker, построенным в 1910 году. Этот инструмент способен великолепно исполнять как барочную, так и романтическую музыку. Храм, возведенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, является настоящим архитектурным шедевром южнофранцузского романского стиля.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Кристина Ротаева (орган и вистл). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите шанс погрузиться в завораживающий мир музыки и легенд!