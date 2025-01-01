Органный концерт при свечах «Танго на органе: Пьяццолла, Гардель, Гально»

«Танго на органе» — смелый эксперимент талантливой Марии Блажевич, который соединяет два мира: величественный орган и страстное танго, родившееся в трущобах Буэнос-Айреса. Этот вечер обещает перевернуть ваши представления о танго, раскрывая его страсть, тоску и любовь.
В программе прозвучат шедевры великих композиторов: Астора Пьяццоллы и Карлоса Гардэля, а также произведения Херардо Матоса Родригеса, Ришара Гальяно и Якоба Гаде. Пьяццолла, известный своими «Временами года в Буэнос-Айресе», создаёт лирическую сюиту о чувствах и перипетиях «маленького человека» в большом городе. Этот цикл, названный «Cuatro Estaciones Portenas», отражает жизнь и эмоции людей, живущих в портовых кварталах, где и зародилось аргентинское танго.
Карлос Гардэль, значимая фигура в истории танго, остаётся кумиром миллионов латиноамериканцев. Его музыка, наполненная страстью и ностальгией, прекрасно дополнит вечер. Зрители смогут насладиться знаменитым танго «Кумпарсита», написанным в девятнадцатилетнем возрасте Херардо Матоса Родригеса, и «Ревностью» Якоба Гаде, которое открыло ему путь в мир музыки.
Концерт пройдёт на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот орган обладает удивительным звучанием, способным передать как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится мероприятие, известен своей французской архитектурой и историей. Построенный по проекту Леонтия Бенуа, он остаётся единственным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период.
Интересный факт: во время визита генерала де Голля в Ленинград в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь, чтобы встретить президента Франции.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич (орган).
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность стать частью этого знакового события августа! Приходите и погрузитесь в мир танго и органной музыки!