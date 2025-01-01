Органный концерт при свечах «Танго на органе: Пьяццолла, Гардель, Гально»

Танго на органе: уникальный вечер в Петербурге

«Танго на органе» — смелый эксперимент талантливой Марии Блажевич, который соединяет два мира: величественный орган и страстное танго, родившееся в трущобах Буэнос-Айреса. Этот вечер обещает перевернуть ваши представления о танго, раскрывая его страсть, тоску и любовь.

Музыка, полная жизни

В программе прозвучат шедевры великих композиторов: Астора Пьяццоллы и Карлоса Гардэля, а также произведения Херардо Матоса Родригеса, Ришара Гальяно и Якоба Гаде. Пьяццолла, известный своими «Временами года в Буэнос-Айресе», создаёт лирическую сюиту о чувствах и перипетиях «маленького человека» в большом городе. Этот цикл, названный «Cuatro Estaciones Portenas», отражает жизнь и эмоции людей, живущих в портовых кварталах, где и зародилось аргентинское танго.

Карлос Гардэль, значимая фигура в истории танго, остаётся кумиром миллионов латиноамериканцев. Его музыка, наполненная страстью и ностальгией, прекрасно дополнит вечер. Зрители смогут насладиться знаменитым танго «Кумпарсита», написанным в девятнадцатилетнем возрасте Херардо Матоса Родригеса, и «Ревностью» Якоба Гаде, которое открыло ему путь в мир музыки.

Неповторимый орган и уникальное пространство

Концерт пройдёт на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот орган обладает удивительным звучанием, способным передать как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится мероприятие, известен своей французской архитектурой и историей. Построенный по проекту Леонтия Бенуа, он остаётся единственным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период.

Интересный факт: во время визита генерала де Голля в Ленинград в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь, чтобы встретить президента Франции.

Программа вечера

Astor Piazzolla (1921–1992) — Цикл «Времена года в Буэнос-Айресе»

Ave Maria

Oblivion (Забвение)

Либертанго

Трилогия об ангеле

Carlos Gardel (1890–1935) — Танго из саундтрека к фильму «Запах женщины»

Johannes Michel (1962*) — Танго для органной педали

Andreas Wilsher (1955*) — Танго из Танцевальной сюиты для органа

Margareta Christina de Jong (1961*) — Танго из сюиты для органа «Семь танцев»

Херардо Родригес (1897–1948) — Кумпарсита

Якоб Гаде (1879–1963) — Танго «Ревность»

Ришар Гальяно (1950*) — Танго для Клод

Карлотта Феррари (1975*) — Танго на тему «Зелёные рукава» для органа

Альфред Шнитке (1934–1998) — Танго в сумасшедшем доме из оперы «Жизнь с идиотом»

Ги Бове (1942*) — Четыре церковных танго для органа

Попурри на танго из российских фильмов («Шерлок Холмс», «Бриллиантовая рука», «Гараж», «Утомленные солнцем» и др.)

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич (орган).

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого знакового события августа! Приходите и погрузитесь в мир танго и органной музыки!