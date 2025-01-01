Органный концерт при свечах «Странствия Пера Гюнта и пять веков музыки»

Странствия Пера Гюнта и пять веков музыки

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов!

Приглашаем вас на прекрасное музыкальное путешествие под названием «Странствия Пера Гюнта и пять веков музыки». Концерт пройдет в украшенном свечами храме францисканского монастыря и станет настоящим погружением в магию барокко, суровую норвежскую природу и жар пустыни.

Программа концерта

В исполнении великолепного дуэта Юлии Шевцовой (домра) и Марии Короновой (орган) вы услышите:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга ми минор

Астор Пьяццолла (1921–1992) - Ave Maria

Денис Бедар (1950*) - Прелюдия и Токката на тему Victimae Paschali Laudes

Эдвард Григ (1843–1907) - Номера из сюиты «Пер Гюнт»: Танец Анитры, В пещере горного короля

Владимир Королевский (1986*) - НеРоманс № 84156974 (редакция партии домры – Анна Мягкая)

Луи Вьерн (1870–1937) - Вестминстерские колокола

Иван Миняков (1993*) - Интермеццо для малой домры и органа

Ханс-Андре Штамм (1958) - Rondo alla Latina

Педро Иттюральде (1929*) - Греческая сюита

Интересные факты

Концерт откроется великим баховским циклом. Прелюдию и фугу ми минор, написанную Иоганном Себастьяном в период между 1727 и 1736 годами, часто называют «симфонией из двух частей» для органа. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы.

Ave Maria, созданная властелином танго Астором Пьяццоллой, написана для солирующего гобоя с оркестром к фильму итальянского режиссера Марко Беллоккьо «Генрих IV». Позднее, уже после смерти Пьяццоллы, стал известен ее вокальный вариант на стихи Роберто Бертоцци.

Гениальная музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» стала самостоятельным произведением, звучащим на мировых концертных сценах. В свою очередь, «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна входят в «топ-10» органных хитов и снискали славу блестящего органиста.

Информация для зрителей

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального приключения!