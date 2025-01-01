Органный концерт при свечах «Странствия Пера Гюнта и пять веков музыки»

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов!
Приглашаем вас на прекрасное музыкальное путешествие под названием «Странствия Пера Гюнта и пять веков музыки». Концерт пройдет в украшенном свечами храме францисканского монастыря и станет настоящим погружением в магию барокко, суровую норвежскую природу и жар пустыни.
В исполнении великолепного дуэта Юлии Шевцовой (домра) и Марии Короновой (орган) вы услышите:
Концерт откроется великим баховским циклом. Прелюдию и фугу ми минор, написанную Иоганном Себастьяном в период между 1727 и 1736 годами, часто называют «симфонией из двух частей» для органа. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы.
Ave Maria, созданная властелином танго Астором Пьяццоллой, написана для солирующего гобоя с оркестром к фильму итальянского режиссера Марко Беллоккьо «Генрих IV». Позднее, уже после смерти Пьяццоллы, стал известен ее вокальный вариант на стихи Роберто Бертоцци.
Гениальная музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» стала самостоятельным произведением, звучащим на мировых концертных сценах. В свою очередь, «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна входят в «топ-10» органных хитов и снискали славу блестящего органиста.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального приключения!