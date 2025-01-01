Органный концерт при свечах «Созвездие гениев: Бах – Гендель – Вивальди»

Созвездие гениев: музыкальное путешествие в эпоху барокко

В этот чудесный сентябрьский вечер, при свечах, зрителей ждет незабываемый концерт виртуоза органа Елены Антипиной. В программе встретятся величайшие композиторы эпохи барокко: Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Антонио Вивальди.

Эпоха барокко: вершина музыкальной культуры

Барокко — это эпоха, сломавшая стереотипы и подарившая миру уникальную архитектуру и оперный театр. Иоганн Себастьян Бах, гений этой эпохи, оставил наследие, которое выходит далеко за рамки земного. Его музыка, с математической точностью и сложнейшей полифонической фактурой, сравнима с устройством Вселенной, где царят порядок, гармония и бесконечность. Особое место в творчестве Баха занимают хоральные обработки, которые стали важными музыкальными комментариями к протестантским гимнам.

Хоральные обработки Баха и их влияние

Хоральные обработки Баха давно вышли за пределы церковного пространства. Их совершенная красота вдохновила композиторов и публику разных эпох, а также нашла свое место в кино. Например, фа минорная прелюдия стала одним из героев фильма «Солярис» Андрея Тарковского.

Виртуозность Генделя и его органные концерты

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, добился успеха в туманном Альбионе. Он создал множество опер, ораторий и инструментальных произведений. Концерты для органа с оркестром были написаны Генделем для исполнения на сцене Королевского театра Ковент-Гарден. Его виртуозность и блеск выступлений оставили неизгладимый след в музыкальной истории.

Антонио Вивальди и «Времена года»

Антонио Вивальди, известный как «итальянский Бах», написал около 800 сочинений за свою жизнь. Его цикл «Времена года» — одно из самых популярных произведений эпохи барокко, представляющее философское размышление о круговороте жизни и иллюстрирующее музыкальные зарисовки календаря.

Программа концерта

Концерт будет включать следующие произведения:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Фантазия и фуга соль минор BWV 542 Хоральная прелюдия Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) Концерт для органа с оркестром оp. 4 № 5 фа мажор HWV 293 в транскрипции для органа соло

Антонио Вивальди (1678–1741) Концерт № 3 фа мажор «Осень» из цикла «Времена года» RV 293



Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Елена Антипина (орган).

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барочной музыки!