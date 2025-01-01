Органный концерт при свечах «Sous le ciel de Paris/ Под небом Парижа»

Под небом Парижа: незабываемая прогулка через пять столетий по городу мечты

Незабываемая прогулка через пять столетий по городу, который издавна привлекает поэтов, музыкантов, художников и влюбленных, ожидает вас на удивительном концерте. Ветры французского искусства и музыки принесут вам вокально-органный дуэт, любимый петербуржцами, — Александра Зарянкина и Екатерина Маришкина.

Музыкальная программа

Концерт откроется шедевром Иоганна Себастьяна Баха — Фантазией соль мажор (Piece d’orgue). Это произведение было написано в период, когда композитор увлекался переписыванием Органной книжечки выдающегося французского органиста Николя де Гриньи.

Продолжит вечер фрагмент из Торжественной органной мессы Франсуа Куперена, композитора с уникальным музыкальным наследием. Его органные мессы, по мнению музыкальных критиков, повлияли на творчество самого Баха. В них Куперен блестяще сочетает традиции и свой неповторимый стиль.

А атмосферу мистики придадут произведения, напрямую связанные с историей парижских соборов. Симфонические органы, созданные гением Аристида Кавайе-Коля, заполнили величайшие храмы столицы Франции. Концерт включает также три хорала для органа Сезара Франка, его духовное завещание, а также популярные хиты, такие как Ave Maria Сен-Санса и Vivre Риккардо Коччианте из мюзикла Notre Dame de Paris.

Истории любви в музыке

Не пропустите шанс услышать романтические композиции: «Мертвые листья» Жозефа Космы, «История любви» Франсиса Лея и «Жизнь в розовом свете» Луи Гульельми. Эти произведения погрузят вас в безчисленное множество историй о любви, и завершится концерт шедевром Юбера Жиро — Sous le ciel de Paris. Окунитесь в атмосферу вечно молодого города!

Уникальный орган в историческом храме

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где вас ждет уникальный орган Walcker 1910 года. Этот инструмент способен воспроизводить как барочную, так и романтическую музыку, поражая своей красотой звучания. Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, наполнен французским шармом и уникальной атмосферой.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в самом сердце Петербурга. Приглашаем зрителей старше 6 лет на это удивительное музыкальное событие!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия соль мажор (Piece d’orgue) BWV572

Франсуа Куперен (1668–1733) — Offeroire sur les Grandes jeux из Торжественной приходской мессы

Камиль Сен-Санс (1835–1921) — Ave Maria

Сезар Франк (1822–1890) — Хорал ля минор FWV 40

Франсис Пуленк (1899–1963) — Les chemins de l’amour

Жозеф Косма (1995–1969) — Les feuilles mortes

Луи Вьерн (1870–1937) — 24 пьесы-фантазии, IV сюита: Cathedrales

Риккардо Коччианте (1946*) — Vivre из мюзикла Notre Dame de Paris

Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита: Токката

Франсис Лей (1932–2018) — L’histoire d’amour

Луи Гульельми (1916–1991) — La vie en rose

Юбер Жиро (1920–2016) — Sous le ciel de Paris

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов:

Александра Зарянкина — сопрано

Екатерина Маришкина — орган

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта.