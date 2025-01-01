Органный концерт при свечах «Сны Вивальди и Призрак оперы»

Сны Вивальди и Призрак оперы: Музыкальное путешествие в Римско-католическом храме

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сны Вивальди и Призрак оперы», который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, сочетая в себе великолепие барочной и романтической музыки, а также современные шедевры.

Творческий дуэт

Концерт открывает выдающийся творческий тандем Веры Чекановой (сопрано) и Николая Бронзова (орган). Их выступление погрузит зрителей в атмосферу вечного искусства, которую создают средневековые гимны, светские и духовные арии Вивальди и Генделя.

Музыкальные шедевры

Ария «Господь дарует сон возлюбленным своим» – одно из ярчайших творений Вивальди, исходит из кантаты Nisi Dominus.

– одно из ярчайших творений Вивальди, исходит из кантаты Nisi Dominus. Гендель представит свою культовую арию Альмирены из оперы «Ринальдо», написанную всего за 40 дней.

представит свою культовую арию Альмирены из оперы «Ринальдо», написанную всего за 40 дней. Ария Клеопатры из «Юлия Цезаря» – другое великие произведение от Генделя, которое не оставит равнодушными любителей оперы.

из «Юлия Цезаря» – другое великие произведение от Генделя, которое не оставит равнодушными любителей оперы. Pachelbel , друг семьи Бахов, также порадует зрителей своими произведениями для органа.

, друг семьи Бахов, также порадует зрителей своими произведениями для органа. Итальянский композитор Астор Пьяццолла подарит слушателям «Ave Maria», первоначально написанную для гобоя.

Исторический контекст

Во время концерта вы сможете насладиться звуками уникального органа, созданного в 1910 году немецкой династией Walcker. Этот орган славится своим неповторимым звучанием и подходит для исполнения как барочной, так и романтической музыки.

Храм Матери Божией Лурдской, построенный в 1909 году, поражает своим южнофранцузским романским стилем. Он остается единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период, благодаря привязке к французскому посольству.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот незабываемый вечер, где музыка Вивальди и Генделя будет переплетаться с мистикой «Призрака оперы». Мы ждем вас в уютном и атмосферном храме Матери Божией Лурдской!