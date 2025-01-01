Органный концерт при свечах «Сны Вивальди и Призрак оперы»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сны Вивальди и Призрак оперы», который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, сочетая в себе великолепие барочной и романтической музыки, а также современные шедевры.
Концерт открывает выдающийся творческий тандем Веры Чекановой (сопрано) и Николая Бронзова (орган). Их выступление погрузит зрителей в атмосферу вечного искусства, которую создают средневековые гимны, светские и духовные арии Вивальди и Генделя.
Во время концерта вы сможете насладиться звуками уникального органа, созданного в 1910 году немецкой династией Walcker. Этот орган славится своим неповторимым звучанием и подходит для исполнения как барочной, так и романтической музыки.
Храм Матери Божией Лурдской, построенный в 1909 году, поражает своим южнофранцузским романским стилем. Он остается единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период, благодаря привязке к французскому посольству.
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.
Не пропустите этот незабываемый вечер, где музыка Вивальди и Генделя будет переплетаться с мистикой «Призрака оперы». Мы ждем вас в уютном и атмосферном храме Матери Божией Лурдской!