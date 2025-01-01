Меню
Органный концерт при свечах «Сны Вивальди и Призрак оперы»
Органный концерт при свечах «Сны Вивальди и Призрак оперы»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сны Вивальди и Призрак оперы: Музыкальное путешествие в Римско-католическом храме

Приглашаем вас на уникальный концерт «Сны Вивальди и Призрак оперы», который пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, сочетая в себе великолепие барочной и романтической музыки, а также современные шедевры.

Творческий дуэт

Концерт открывает выдающийся творческий тандем Веры Чекановой (сопрано) и Николая Бронзова (орган). Их выступление погрузит зрителей в атмосферу вечного искусства, которую создают средневековые гимны, светские и духовные арии Вивальди и Генделя.

Музыкальные шедевры

  • Ария «Господь дарует сон возлюбленным своим» – одно из ярчайших творений Вивальди, исходит из кантаты Nisi Dominus.
  • Гендель представит свою культовую арию Альмирены из оперы «Ринальдо», написанную всего за 40 дней.
  • Ария Клеопатры из «Юлия Цезаря» – другое великие произведение от Генделя, которое не оставит равнодушными любителей оперы.
  • Pachelbel, друг семьи Бахов, также порадует зрителей своими произведениями для органа.
  • Итальянский композитор Астор Пьяццолла подарит слушателям «Ave Maria», первоначально написанную для гобоя.

Исторический контекст

Во время концерта вы сможете насладиться звуками уникального органа, созданного в 1910 году немецкой династией Walcker. Этот орган славится своим неповторимым звучанием и подходит для исполнения как барочной, так и романтической музыки.

Храм Матери Божией Лурдской, построенный в 1909 году, поражает своим южнофранцузским романским стилем. Он остается единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период, благодаря привязке к французскому посольству.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот незабываемый вечер, где музыка Вивальди и Генделя будет переплетаться с мистикой «Призрака оперы». Мы ждем вас в уютном и атмосферном храме Матери Божией Лурдской!

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Санкт-Петербург, 11 октября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

