Органный концерт при свечах «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера»

Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера

Приглашаем вас на уникальный концерт «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера», который представит великолепный дуэт Дарьи Котляровой и Николая Бронзова. Зрителей ожидает незабываемое путешествие по музыкальным эпохам и стилям, где объединены аутентичные монодии и блестящие барочные арии.

Программа вечера

Концерт охватит несколько веков музыкальной истории, начиная от творений великих мастеров, таких как Антонио Вивальди и Георг Фридрих Гендель, и заканчивая современными композициями. В программе прозвучат:

Эндрю Ллойд Уэббер – «Призрак оперы»

Говард Шор – Музыка из к/ф «Властелин колец»

Владимир Вавилов – Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Андре Капле – Panis Angelicus

Антонио Вивальди – Cum Dederit из Кантаты Nisi Dominus RV 608

Георг Фридрих Гендель – Ария Dignare из кантаты Te Deum

Ральф Воан-Уильямс – Фантазия на тему Томаса Таллиса

Леон Боэльман – Токката из Готической сюиты

Карл Уильям Памп Дженкинс – Agnus Dei и Benedictus

Астор Пьяццолла – Ave Maria

Интересные факты

Французский композитор Андрей Капле, чье творчество несет влияние музыкального символизма и импрессионизма, дружил с Клодом Дебюсси. Также на вечере прозвучит Mass for Peace британского композитора Карла Дженкинса – одно из самых исполняемых сочинений нашему времени.

Не упустите шанс услышать виртуозную Токкату Леона Боэльмана, которая перенесет вас под своды готического собора. А Ave Maria, написанная Пьяццоллой для солирующего гобоя, подарит трепетные моменты и эмоциональную глубину.

Исполнители

Вечер будет исполнен лауреатами международных конкурсов: Дарьей Котляровой (сопрано) и Николаем Бронзовым (орган).

Продолжительность и аудитория

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью этого музыкального праздника!