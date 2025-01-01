Меню
Органный концерт при свечах «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера

Приглашаем вас на уникальный концерт «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера», который представит великолепный дуэт Дарьи Котляровой и Николая Бронзова. Зрителей ожидает незабываемое путешествие по музыкальным эпохам и стилям, где объединены аутентичные монодии и блестящие барочные арии.

Программа вечера

Концерт охватит несколько веков музыкальной истории, начиная от творений великих мастеров, таких как Антонио Вивальди и Георг Фридрих Гендель, и заканчивая современными композициями. В программе прозвучат:

  • Эндрю Ллойд Уэббер – «Призрак оперы»
  • Говард Шор – Музыка из к/ф «Властелин колец»
  • Владимир Вавилов – Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Андре Капле – Panis Angelicus
  • Антонио Вивальди – Cum Dederit из Кантаты Nisi Dominus RV 608
  • Георг Фридрих Гендель – Ария Dignare из кантаты Te Deum
  • Ральф Воан-Уильямс – Фантазия на тему Томаса Таллиса
  • Леон Боэльман – Токката из Готической сюиты
  • Карл Уильям Памп Дженкинс – Agnus Dei и Benedictus
  • Астор Пьяццолла – Ave Maria

Интересные факты

Французский композитор Андрей Капле, чье творчество несет влияние музыкального символизма и импрессионизма, дружил с Клодом Дебюсси. Также на вечере прозвучит Mass for Peace британского композитора Карла Дженкинса – одно из самых исполняемых сочинений нашему времени.

Не упустите шанс услышать виртуозную Токкату Леона Боэльмана, которая перенесет вас под своды готического собора. А Ave Maria, написанная Пьяццоллой для солирующего гобоя, подарит трепетные моменты и эмоциональную глубину.

Исполнители

Вечер будет исполнен лауреатами международных конкурсов: Дарьей Котляровой (сопрано) и Николаем Бронзовым (орган).

Продолжительность и аудитория

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью этого музыкального праздника!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 1000 ₽

