Органный концерт при свечах «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Симфония столетий: от Вивальди до Уэббера», который представит великолепный дуэт Дарьи Котляровой и Николая Бронзова. Зрителей ожидает незабываемое путешествие по музыкальным эпохам и стилям, где объединены аутентичные монодии и блестящие барочные арии.
Концерт охватит несколько веков музыкальной истории, начиная от творений великих мастеров, таких как Антонио Вивальди и Георг Фридрих Гендель, и заканчивая современными композициями. В программе прозвучат:
Французский композитор Андрей Капле, чье творчество несет влияние музыкального символизма и импрессионизма, дружил с Клодом Дебюсси. Также на вечере прозвучит Mass for Peace британского композитора Карла Дженкинса – одно из самых исполняемых сочинений нашему времени.
Не упустите шанс услышать виртуозную Токкату Леона Боэльмана, которая перенесет вас под своды готического собора. А Ave Maria, написанная Пьяццоллой для солирующего гобоя, подарит трепетные моменты и эмоциональную глубину.
Вечер будет исполнен лауреатами международных конкурсов: Дарьей Котляровой (сопрано) и Николаем Бронзовым (орган).
Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью этого музыкального праздника!