Органный концерт при свечах «Шедевры барокко и романтический орган»

Шедевры барокко и романтический орган: Концерт Елены Малевой

Приглашаем вас на роскошный концерт талантливой органистки Елены Малевой, который погрузит вас в мир барочной и романтической музыки. В программе представлены произведения, созданные в двух великих органных странах — Германии и Франции.

Наследие барокко

Золотой век органной музыки в Германии — это время, когда композиторы, такие как Георг Бём, Георг Муффат и Иоганн Себастьян Бах, достигли вершин мастерства. Бём, как основоположник хоральной партиты, был известен своим влиянием на творчество Баха. Его музыка, написанная в «фантастическом стиле», основана на импровизации и открывает новые горизонты для органного искусства.

Георг Муффат, современник Баха, был настоящим музыкальным космополитом. Его творчество объединило различные европейские музыкальные традиции, что сделало его стиль уникальным и значительно повлияло на развитие музыки в целом. В сборнике Apparatus musico-organisticus представлены токкаты, демонстрирующие разнообразие стилей и техник игры на органе.

Гений Баха

Иоганн Себастьян Бах — это имя, которое ассоциируется с высочайшим уровнем музыкального мастерства. Его Прелюдия и фуга ля минор BWV 543 поражает грандиозностью и близка к жанру симфонии. Бах наследил музыкальную точность и полифоническую сложность, которые сравнимы с порядком Вселенной.

Феликс Мендельсон, возродивший интерес к Баху в XIX веке, продолжил его традиции. Мендельсон жил в Лейпциге и играл на органе церкви Святого Фомы, где когда-то выступал Бах. Его Соната № 6 ре минор сочетает приемы романтизма с традициями предшественников.

Французская органная традиция

Во Франции орган достиг наивысшего расцвета в эпоху симфонического органа, созданного гениальным органостроителем Аристидом Кавайе-Коль. Он открыл новую эпоху, в которой многие композиторы обратились к органу. Луи Вьерн, крупнейший французский органист, создал органные симфонии, каждая из которых представляет собой многообразный музыкальный мир. Его Симфония № 3 стала одной из вершин органного репертуара.

Александр Гильман, композитор и педагог, также оставил значительное наследие, в котором органные сонаты занимают особое место.

Программа концерта

Георг Бём (1661–1733) — Прелюдия и фуга до мажор

Георг Муффат (1653–1704) — Toccata decima ре мажор из Apparatus musico-organisticus

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Феликс Мендельсон (1809–1847) — Соната № 6 ре минор: Choral – Andante sostenuto – Allegro molto

Луи Вьерн (1870–1937) — Симфония № 3 op. 23: IV. Adagio – V. Final

Александр Гильман (1837–1911) — Соната № 1 op. 42: II. Pastorale – III. Finale: Allegro assai

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Елена Малева (орган).

Информация о концерте

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.