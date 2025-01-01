Органный концерт при свечах «Шедевры барокко и опера на органе»

Шедевры барокко и опера на органе: уникальный концерт в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где вас ждут шедевры барокко и опера в исполнении выдающихся музыкантов из Италии и Словении — Роберто Сквилаччи и Федерико Мирко Бутковича. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, сочетая величественные произведения Баха и Вивальди с уникальными органными транскрипциями оперных шедевров.

Музыкальные диалоги двух гениев

Концерт откроется сочинением, в котором встретятся два гения барокко — Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди. Бах, известный своей гармонией и философской глубиной, и Вивальди, создатель яркого музыкального мира, никогда не пересекались в жизни, но их творчество продолжает вдохновлять музыкантов и зрителей XXI века.

Опера на органе: новое звучание

Хотите услышать оперу в новом свете? В этом вечере вы сможете насладиться органными транскрипциями произведений Масканьи, Доницетти и Россини, которые превратят знакомые оперные мелодии в настоящий фейерверк звуков. Это уникальная возможность увидеть, как орган может оживить классические оперные истории.

Яркие моменты вечера

Особое внимание будет уделено сочинениям Роберто Сквилаччи, который не только продемонстрирует свое мастерство игры на органе, но и представит свои собственные произведения. Завершит вечер Пассакалия Георга Фридриха Генделя, еще одного выдающегося композитора барокко.

Уникальный орган и атмосферный храм

Концерт пройдет на уникальном историческом органе Walcker, созданном в 1910 году. Этот инструмент удивляет своим звучанием и прекрасно подходит как для барочной, так и для романтической музыки. Место проведения — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской, который стал настоящим культурным центром Петербурга и сохранил свою атмосферу, несмотря на исторические испытания.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах: Концерт ля минор BWV 593

Пьетро Масканьи: Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Гаэтано Доницетти: Grande offertorio

Джузеппе Тартини — Роберто Сквилаччи: Адажио

Роберто Сквилаччи: Токката

Джакомо Россини: Увертюра к опере «Итальянка в Алжире» в переложении для двух органов

Иоганн Себастьян Бах: Симфония из кантаты Ich steh mit einem Fuß im Grabe BWV 156

Йозеф Реннер: Романс из Сонаты соль минор op. 29

Георг Фридрих Гендель: Пассакалия HWV 432

Исполнители

Роберто Сквилаччи, орган (Италия)

Федерико Мирко Буткович, орган (Словения)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барочной музыки и оперы на органе!