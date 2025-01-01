Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»

Рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, вернется VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают стать настоящим фейерверком стилей и невероятным калейдоскопом эпох, оставив долгое послевкусие органного празднества.

Мероприятия фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная атмосфера, великолепная музыка и необыкновенные интерьеры храмов создадут незабываемую атмосферу в Северной столице. На протяжении более чем недели Петербург наполнится многоголосием короля инструментов — органа. Девиз нашего Рождественского марафона — «Орган над городом»!

Программа концерта

Погрузитесь в волшебство рождественских дней с очаровательной Светланой Фурник, которая исполнит для вас прекрасные музыкальные произведения за органом. В программе вы услышите:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 545, Рождественская пастораль ор. 56

(1685-1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 545, Рождественская пастораль ор. 56 Петр Чайковский (1840-1893) — Три номера из сюиты «Щелкунчик» ор. 71а: Марш, Арабский танец, Танец Феи Драже

(1840-1893) — Три номера из сюиты «Щелкунчик» ор. 71а: Марш, Арабский танец, Танец Феи Драже Александр Гильман (1837-1911) — Noel Languedocien

(1837-1911) — Noel Languedocien Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — Allegro из Маленькой ночной серенады KV 525

(1756-1791) — Allegro из Маленькой ночной серенады KV 525 Клод Дебюсси (1862-1918) — «Лунный свет» из Бергамасской сюиты (транскрипция для органа Алекса Сельера)

(1862-1918) — «Лунный свет» из Бергамасской сюиты (транскрипция для органа Алекса Сельера) Луи Вьерн (1870-1937) — Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле», сюита № 3 оп. 54

(1870-1937) — Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле», сюита № 3 оп. 54 Сергей Рахманинов (1873-1943) — Вокализ ор. 34 (транскрипция для органа Жана-Поля Имбера)

(1873-1943) — Вокализ ор. 34 (транскрипция для органа Жана-Поля Имбера) Шарль Мари Видор (1844-1937) — Токката из симфонии № 5 оп. 42 № 1

(1844-1937) — Токката из симфонии № 5 оп. 42 № 1 Франц Ксавьер Грубер (1787-1863) — Stille Nacht, heilige Nacht (Тихая ночь, святая ночь) H. 145 (аранжировка для органа Генри Джила)

Информация о концерте

Исполнительницей станет лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, которая будет играть на органе Johannus. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться праздничным настроением и волшебной музыкой в старинной церкви! Приходите за атмосферой Рождества и незабываемыми впечатлениями.