Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, вернется VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают стать настоящим фейерверком стилей и невероятным калейдоскопом эпох, оставив долгое послевкусие органного празднества.
Мероприятия фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная атмосфера, великолепная музыка и необыкновенные интерьеры храмов создадут незабываемую атмосферу в Северной столице. На протяжении более чем недели Петербург наполнится многоголосием короля инструментов — органа. Девиз нашего Рождественского марафона — «Орган над городом»!
Погрузитесь в волшебство рождественских дней с очаровательной Светланой Фурник, которая исполнит для вас прекрасные музыкальные произведения за органом. В программе вы услышите:
Исполнительницей станет лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, которая будет играть на органе Johannus. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться праздничным настроением и волшебной музыкой в старинной церкви! Приходите за атмосферой Рождества и незабываемыми впечатлениями.