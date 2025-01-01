Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»

Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, вернется VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты фестиваля обещают стать настоящим фейерверком стилей и невероятным калейдоскопом эпох, оставив долгое послевкусие органного празднества.

Мероприятия фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная атмосфера, великолепная музыка и необыкновенные интерьеры храмов создадут незабываемую атмосферу в Северной столице. На протяжении более чем недели Петербург наполнится многоголосием короля инструментов — органа. Девиз нашего Рождественского марафона — «Орган над городом»!

Программа концерта

Погрузитесь в волшебство рождественских дней с очаровательной Светланой Фурник, которая исполнит для вас прекрасные музыкальные произведения за органом. В программе вы услышите:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 545, Рождественская пастораль ор. 56
  • Петр Чайковский (1840-1893) — Три номера из сюиты «Щелкунчик» ор. 71а: Марш, Арабский танец, Танец Феи Драже
  • Александр Гильман (1837-1911) — Noel Languedocien
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — Allegro из Маленькой ночной серенады KV 525
  • Клод Дебюсси (1862-1918) — «Лунный свет» из Бергамасской сюиты (транскрипция для органа Алекса Сельера)
  • Луи Вьерн (1870-1937) — Вестминстерские колокола из цикла «24 пьесы в фантастическом стиле», сюита № 3 оп. 54
  • Сергей Рахманинов (1873-1943) — Вокализ ор. 34 (транскрипция для органа Жана-Поля Имбера)
  • Шарль Мари Видор (1844-1937) — Токката из симфонии № 5 оп. 42 № 1
  • Франц Ксавьер Грубер (1787-1863) — Stille Nacht, heilige Nacht (Тихая ночь, святая ночь) H. 145 (аранжировка для органа Генри Джила)

Информация о концерте

Исполнительницей станет лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, которая будет играть на органе Johannus. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться праздничным настроением и волшебной музыкой в старинной церкви! Приходите за атмосферой Рождества и незабываемыми впечатлениями.

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «Рождество при свечах в старинной церкви»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Симфонические рок-хиты при свечах
6+
Рок Неоклассика
Симфонические рок-хиты при свечах
23 октября в 19:00 Международная академия музыки Елены Образцовой
от 1600 ₽
Вивальди. Времена года
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
22 октября в 20:00 Дом Архитектора
от 2600 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
22 октября в 20:00 Butcher & Banker
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше