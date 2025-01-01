Органный концерт при свечах «Романтический орган и минимализм Эйнауди»

Музыкальный вечер с Аидой Глуховой в храме Матери Божией Лурдской

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где виртуоз органа Аида Глухова исполнит шедевры мирового музыкального наследия. Вечер откроется величественной музыкой Микаэла Таривердиева, который, как никто другой, соединял популярные мелодии с глубиной полифонии, сохраняя связь с баховским мышлением. Его Концерт №1 «Кассандра», впервые представленный в 1985 году в Западном Берлине, займет особое место в программе.

Романтические произведения и их создатели

После Таривердиева нас ждет Соната для органа №1 Александра Гильмана. Гильман, выдающийся композитор и органист, известен своими органными сонатами, которые занимают центральное место в его творчестве. Основная часть его произведений собрана в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях».

Яркий поворот вечера — попурри на темы Людовико Эйнауди, итальянского композитора и пианиста, чьи работы стали саундтреками к таким культовым фильмам, как «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Финал на высоких нотах

Завершит концерт Соната до минор на 94 псалом Юлиуса Ройбке, талантливого композитора, ушедшего из жизни в молодом возрасте. Сын органиста и ученик Листа, Ройбке успел создать лишь одно сочинение, которое стало неотъемлемой частью репертуара органистов. Эта произведение пропитано глубиной и философией, отражая впечатления автора от музыки Листа.

Уникальный орган и историческая атмосфера

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker 1910 года, который удивит вас своим неповторимым звучанием. Этот инструмент идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.

Храм Матери Божией Лурдской, где состоится вечер, — это уникальное место в Петербурге, основанное с благословения императора Николая II. Строительство было завершено в 1909 году, а сам храм выполнен в южнофранцузском романском стиле. Он стал единственным католическим приходом в Петербурге, сохранившимся в советский период, что делает его особенно важным для культурной жизни города.

Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой этого уникального места!

Программа концерта:

Микаэл Таривердиев (1931–1996) - Интрада и Ария из концерта №1 «Кассандра» op. 91

Александр Гильман (1837–1911) - Соната для органа №1 op. 42 (Pastorale, Final)

Людовико Эйнауди (1955*) - Попурри на различные темы (Experience, Una Mattina, Nightbook, Primavera, I Giorni)

Ференц Лист (1811–1886) - Introitus (Вступление)

Юлиус Ройбке (1834–1858) - Соната для органа до минор на 94 псалом

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Аида Глухова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.