Органный концерт при свечах «Романтический орган и минимализм Эйнауди»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где виртуоз органа Аида Глухова исполнит шедевры мирового музыкального наследия. Вечер откроется величественной музыкой Микаэла Таривердиева, который, как никто другой, соединял популярные мелодии с глубиной полифонии, сохраняя связь с баховским мышлением. Его Концерт №1 «Кассандра», впервые представленный в 1985 году в Западном Берлине, займет особое место в программе.
После Таривердиева нас ждет Соната для органа №1 Александра Гильмана. Гильман, выдающийся композитор и органист, известен своими органными сонатами, которые занимают центральное место в его творчестве. Основная часть его произведений собрана в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях».
Яркий поворот вечера — попурри на темы Людовико Эйнауди, итальянского композитора и пианиста, чьи работы стали саундтреками к таким культовым фильмам, как «Черный лебедь» и «Земля кочевников».
Завершит концерт Соната до минор на 94 псалом Юлиуса Ройбке, талантливого композитора, ушедшего из жизни в молодом возрасте. Сын органиста и ученик Листа, Ройбке успел создать лишь одно сочинение, которое стало неотъемлемой частью репертуара органистов. Эта произведение пропитано глубиной и философией, отражая впечатления автора от музыки Листа.
Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker 1910 года, который удивит вас своим неповторимым звучанием. Этот инструмент идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.
Храм Матери Божией Лурдской, где состоится вечер, — это уникальное место в Петербурге, основанное с благословения императора Николая II. Строительство было завершено в 1909 году, а сам храм выполнен в южнофранцузском романском стиле. Он стал единственным католическим приходом в Петербурге, сохранившимся в советский период, что делает его особенно важным для культурной жизни города.
Не упустите возможность насладиться музыкой и атмосферой этого уникального места!
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Аида Глухова, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.