Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»

Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный концерт в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт «Рок и тайны французских соборов», где орган, исполняемый лауреатом международных конкурсов Иваном Мокшиным, создаст атмосферу мистики и глубины. Этот вечер обещает быть незабываемым, совмещая звуки рок-музыки с величественными мелодиями органной классики.

Уникальное звучание органа

Иван Мокшин, известный своими яркими, оригинальными программами, подарит зрителям вечер, в котором пересекутся столетия и музыкальные стили. Орган, как «король инструментов», способен исполнить как музыку средневековья и барокко, так и современный рок.

Программа концерта

Концерт откроется Готической сюитой Леона Боэльмана, одной из самых исполняемых органных композиций. В этом произведении оживают величественные соборы, на крышах которых взирают мрачные стражи — химеры и гаргульи.

Далее в программе будет представлена «Героическая пьеса» Сезара Франка, одного из основоположников органной романтики во Франции. Его работы соединяют барочную и романтическую традиции, создавая неповторимый музыкальный язык. Также прозвучат фрагменты Первой органной симфонии Луи Вьерна, ученика Франка, который прослужил более 30 лет в Соборе Парижской Богоматери.

Слияние рок-культуры и классической музыки

Концерт не обойдется без рок-хитов, включая «Потерянный рай» и «Я свободен» группы Ария, «Yesterday» Beatles и «Smoke on the Water» Deep Purple. Закончится вечер культовой мелодией из мюзикла Риккардо Коччанте «Notre Dame de Paris» — Belle.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он будет интересен зрителям старше 6 лет. Откройте для себя мир нераскрытых тайн французских соборов и насладитесь неповторимым звучанием органа в сочетании с роковыми композициями!

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
7 ноября пятница
19:30
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
от 1000 ₽

Фотографии

Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов» Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов» Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов» Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
29 ноября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
28 октября в 20:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря
6+
Классическая музыка Литература
«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря
19 декабря в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше