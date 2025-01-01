Органный концерт при свечах «Рок и тайны французских соборов»

Органный концерт в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт «Рок и тайны французских соборов», где орган, исполняемый лауреатом международных конкурсов Иваном Мокшиным, создаст атмосферу мистики и глубины. Этот вечер обещает быть незабываемым, совмещая звуки рок-музыки с величественными мелодиями органной классики.

Уникальное звучание органа

Иван Мокшин, известный своими яркими, оригинальными программами, подарит зрителям вечер, в котором пересекутся столетия и музыкальные стили. Орган, как «король инструментов», способен исполнить как музыку средневековья и барокко, так и современный рок.

Программа концерта

Концерт откроется Готической сюитой Леона Боэльмана, одной из самых исполняемых органных композиций. В этом произведении оживают величественные соборы, на крышах которых взирают мрачные стражи — химеры и гаргульи.

Далее в программе будет представлена «Героическая пьеса» Сезара Франка, одного из основоположников органной романтики во Франции. Его работы соединяют барочную и романтическую традиции, создавая неповторимый музыкальный язык. Также прозвучат фрагменты Первой органной симфонии Луи Вьерна, ученика Франка, который прослужил более 30 лет в Соборе Парижской Богоматери.

Слияние рок-культуры и классической музыки

Концерт не обойдется без рок-хитов, включая «Потерянный рай» и «Я свободен» группы Ария, «Yesterday» Beatles и «Smoke on the Water» Deep Purple. Закончится вечер культовой мелодией из мюзикла Риккардо Коччанте «Notre Dame de Paris» — Belle.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он будет интересен зрителям старше 6 лет. Откройте для себя мир нераскрытых тайн французских соборов и насладитесь неповторимым звучанием органа в сочетании с роковыми композициями!