Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»
Рок-хиты и саундтреки на органе: новый цикл концертов в Петербурге

Петербург — это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, расположена жемчужина архитектуры — римско-католическая церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированная выдающимся зодчим Николаем Бенуа. Здесь в ноябре 2025 года откроется новая точка органного притяжения.

Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа»

Лучшие органисты нашей эры удивят вас разнообразием программ в рамках уникальной серии концертов. Перед каждым выступлением настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интереснейшие факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма Бенуа

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был построен в неороманском стиле в период 1856–1859 годов. В конце XIX века по желанию прихода архитектор добавил колокольню, что, как он считал, нарушило гармонию его замысла. Во времена Советского Союза кладбище было закрыто, а храм — заброшен. В начале XXI века церковь была возвращена верующим.

Музыкальная программа вечера

На концерте вас ждет Aida Глухова за органом, которая исполнит рок-хиты и легендарные саундтреки при свечах. Орган способен на все: от средневековой музыки до роковых композиций. Вы услышите произведения таких композиторов как Фредди Меркьюри, Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и многих других.

Ключевые произведения программы:

  • Фредди Меркьюри — «Somebody to love»
  • Дункан Лоуренс — «Arcade»
  • Ханс Циммер — «Time» из фильма «Начало»
  • Ян Тирсен — музыка из фильма «Амели»
  • Людовико Эйнауди — «Experience»
  • Долли Партон — «I Will Always Love You» из фильма «Телохранитель»
  • Джеймс Хорнер — «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник»

Важная информация для зрителей

В продаже имеются билеты двух категорий — с экскурсионным обслуживанием и без. Экскурсия начнется за 30 минут до концерта. Продолжительность вечера составляет 1 час 10 минут без антракта, и мероприятия подходят для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир музыки и архитектуры! Приходите за уникальными впечатлениями в церковь Бенуа!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
15:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽
18 ноября вторник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽

