Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

Уникальный органный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

В марте 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был возведен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Церковь расположена в живописнейшем уголке города—на перекрестке пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают это место идеальным для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что создаёт волшебное настроение.

Уникальная программа концерта

В этом концерте за органом выступит великолепная Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Программа представит разнообразие музыкальных стилей, включая рок-хиты и легендарные саундтреки. Вам предстоит насладиться шедеврами, как от Фредди Меркьюри, так и от современных композиторов.

Звучание музыки с экрана

Вечер начнётся с роковых мелодий, пересекающих творческие пути Меркьюри и Коэна, Циммера и Хорнера. Вы услышите музыку из cult-фильмов, таких как «Интерстеллар», «Титаник» и романтические мотивы из «Амели». Особенно стоит отметить чувственное исполнение «Белых облаков» Людовико Эйнауди — итальянского композитора, представляющего неоклассицизм.

Великолепные трансформации

Не пропустите исполнение «Богемской рапсодии» от Queen — шестиминутного шедевра, который стал визитной карточкой группы. Эта композиция, сочетая различные музыкальные стили, требует виртуозного мастерства и уникального подхода к исполнению на органе.

Программа концерта

Фредди Меркьюри - Somebody to Love

Дункан Лоуренс - Arcade

Ханс Циммер - Time из кинофильма «Начало»

Ян Тирсен - Музыка из кинофильма «Амели»

Леонард Коэн - Аллилуйя

Фредди Меркьюри - The Show Must Go On

Людовико Эйнауди - Experience

Долли Партон - I Will Always Love You из «Телохранителя»

Ханс Циммер - Музыка из кинофильмов «Дюна» и «Интерстеллар»

Людовико Эйнауди - Nuvole Bianche

Джеймс Хорнер - My Heart Will Go On из «Титаника»

Фредди Меркьюри - We Are the Champions

Фредди Меркьюри - Bohemian Rhapsody

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Ждем вас на этом захватывающем музыкальном событии!