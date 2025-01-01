Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

В марте 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был возведен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Церковь расположена в живописнейшем уголке города—на перекрестке пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают это место идеальным для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что создаёт волшебное настроение.
В этом концерте за органом выступит великолепная Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Программа представит разнообразие музыкальных стилей, включая рок-хиты и легендарные саундтреки. Вам предстоит насладиться шедеврами, как от Фредди Меркьюри, так и от современных композиторов.
Вечер начнётся с роковых мелодий, пересекающих творческие пути Меркьюри и Коэна, Циммера и Хорнера. Вы услышите музыку из cult-фильмов, таких как «Интерстеллар», «Титаник» и романтические мотивы из «Амели». Особенно стоит отметить чувственное исполнение «Белых облаков» Людовико Эйнауди — итальянского композитора, представляющего неоклассицизм.
Не пропустите исполнение «Богемской рапсодии» от Queen — шестиминутного шедевра, который стал визитной карточкой группы. Эта композиция, сочетая различные музыкальные стили, требует виртуозного мастерства и уникального подхода к исполнению на органе.
Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Ждем вас на этом захватывающем музыкальном событии!