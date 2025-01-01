Меню
Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»
Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный органный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

В марте 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был возведен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Церковь расположена в живописнейшем уголке города—на перекрестке пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика делают это место идеальным для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что создаёт волшебное настроение.

Уникальная программа концерта

В этом концерте за органом выступит великолепная Аида Глухова, лауреат международных конкурсов. Программа представит разнообразие музыкальных стилей, включая рок-хиты и легендарные саундтреки. Вам предстоит насладиться шедеврами, как от Фредди Меркьюри, так и от современных композиторов.

Звучание музыки с экрана

Вечер начнётся с роковых мелодий, пересекающих творческие пути Меркьюри и Коэна, Циммера и Хорнера. Вы услышите музыку из cult-фильмов, таких как «Интерстеллар», «Титаник» и романтические мотивы из «Амели». Особенно стоит отметить чувственное исполнение «Белых облаков» Людовико Эйнауди — итальянского композитора, представляющего неоклассицизм.

Великолепные трансформации

Не пропустите исполнение «Богемской рапсодии» от Queen — шестиминутного шедевра, который стал визитной карточкой группы. Эта композиция, сочетая различные музыкальные стили, требует виртуозного мастерства и уникального подхода к исполнению на органе.

Программа концерта

  • Фредди Меркьюри - Somebody to Love
  • Дункан Лоуренс - Arcade
  • Ханс Циммер - Time из кинофильма «Начало»
  • Ян Тирсен - Музыка из кинофильма «Амели»
  • Леонард Коэн - Аллилуйя
  • Фредди Меркьюри - The Show Must Go On
  • Людовико Эйнауди - Experience
  • Долли Партон - I Will Always Love You из «Телохранителя»
  • Ханс Циммер - Музыка из кинофильмов «Дюна» и «Интерстеллар»
  • Людовико Эйнауди - Nuvole Bianche
  • Джеймс Хорнер - My Heart Will Go On из «Титаника»
  • Фредди Меркьюри - We Are the Champions
  • Фредди Меркьюри - Bohemian Rhapsody

Концерт длится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Ждем вас на этом захватывающем музыкальном событии!

Декабрь
16 декабря вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

