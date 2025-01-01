Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

Ротонда Дома голландской церкви, расположенная в культурном центре на Невском проспекте 20, приглашает зрителей на уникальный концерт. Это пространство с богатой историей, в XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который ныне радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.
В ротации органа установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом и привезённый из Нидерландов в 2020 году. Его возможности безграничны: на этом инструменте можно исполнять музыку средневековья и барокко, джаз, рок и легендарные саундтреки.
В этот вечер зрители станут свидетелями уникального пересечения стилей. Меркьюри и Коэн, Циммер и Хорнер — все они будут представлены в ярком свете органной музыки. В программе концерта — завораживающие мелодии из «Интерстеллара», роковые хиты из «Титаника» и романтические композиции из фильмов о Париже.
Особое место в программе займет музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своими неоклассическими произведениями. Его сочинения, обычно звучащие на фортепиано, обретут новую жизнь на органе, открывая знакомые мелодии в ином свете.
Концерт завершится композицией, вошедшей в «топ-10», и, безусловно, станет ярким событием сентября. Харизматичный Фредди Меркьюри и его группа Queen подарили миру «Богемскую рапсодию» — шестиминутный шедевр, который стал визитной карточкой группы. Эта композиция, с её непрерывной сменой стилей, требует виртуозности и особого подхода к исполнению на органе.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Аида Глухова на органе. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое перенесет вас в мир рок-хитов и легендарных саундтреков в уникальной атмосфере исторической ротонды!