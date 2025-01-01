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Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

Органный концерт при свечах «Рок-хиты и легендарные саундтреки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт на историческом органе в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви, расположенная в культурном центре на Невском проспекте 20, приглашает зрителей на уникальный концерт. Это пространство с богатой историей, в XVIII веке здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker, который ныне радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

В ротации органа установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом и привезённый из Нидерландов в 2020 году. Его возможности безграничны: на этом инструменте можно исполнять музыку средневековья и барокко, джаз, рок и легендарные саундтреки.

Неповторимые музыкальные пересечения

В этот вечер зрители станут свидетелями уникального пересечения стилей. Меркьюри и Коэн, Циммер и Хорнер — все они будут представлены в ярком свете органной музыки. В программе концерта — завораживающие мелодии из «Интерстеллара», роковые хиты из «Титаника» и романтические композиции из фильмов о Париже.

Музыка Людовико Эйнауди

Особое место в программе займет музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди, известного своими неоклассическими произведениями. Его сочинения, обычно звучащие на фортепиано, обретут новую жизнь на органе, открывая знакомые мелодии в ином свете.

Завершение концерта

Концерт завершится композицией, вошедшей в «топ-10», и, безусловно, станет ярким событием сентября. Харизматичный Фредди Меркьюри и его группа Queen подарили миру «Богемскую рапсодию» — шестиминутный шедевр, который стал визитной карточкой группы. Эта композиция, с её непрерывной сменой стилей, требует виртуозности и особого подхода к исполнению на органе.

Программа концерта

  • Фредди Меркьюри (1946–1991) - Somebody to Love
  • Дункан Лоуренс (1994*) - Arcade
  • Ханс Циммер (1957*) - Time из фильма «Начало»
  • Ян Тирсен (1970*) - Музыка к фильму «Амели»
  • Леонард Коэн (1934–2016) - Аллилуйя
  • Фредди Меркьюри (1946–1991) - The Show Must Go On
  • Людовико Эйнауди (1955*) - Experience
  • Долли Партон (1946*) - I Will Always Love You из фильма «Телохранитель»
  • Ханс Циммер (1957*) - Музыка из «Дюны», «Интерстеллара»
  • Людовико Эйнауди (1955*) - Nuvole Bianche
  • Джеймс Хорнер (1953–2015) - My Heart Will Go On из фильма «Титаник»
  • Фредди Меркьюри (1946–1991) - We Are the Champions
  • Фредди Меркьюри (1946–1991) - Bohemian Rhapsody

Информация о исполнителе

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Аида Глухова на органе. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое перенесет вас в мир рок-хитов и легендарных саундтреков в уникальной атмосфере исторической ротонды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
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Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
20:30 от 1600 ₽

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