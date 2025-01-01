Органный концерт при свечах «Ритмы Испании и осень Пьяццоллы»

Музыкальное путешествие: «Ритмы Испании и осень Пьяццоллы»

Феерический дуэт саксофониста Константина Андреева и органистки Екатерины Маришкиной приглашает зрителей на уникальное звуковое путешествие от изысков барокко до дерзких новаций ХХ века. Испанская музыка, насыщенная ритмами и яркими гармониями, всегда остается притягательной.

Органная школа Испании

Испания с XVI века была в авангарде органной музыки в Европе. Здесь была создана уникальная школа, развившая оригинальные инженерные решения и тембровые находки для органов. Прозвучит Баталья Хосе Хименеса — выдающегося композитора и органиста, чей вклад в музыкальную культуру невозможно переоценить.

Музыка XIX и XX веков

В программе также прозвучит Астурия Анри Бюссе, чей стиль сочетает в себе уроки великих мастеров, таких как Сезар Франк и Шарль Мари Видор. Не забудем и об Исааке Альбенисе, чье имя связано с возрождением испанской культуры на рубеже веков.

Бразильские ритмы и влияние Испании

Не обойдется вечер и без влияния бразильских композиторов. Эйтор Вилла-Лобос объединил индейский и африканский фольклор с традициями европейской музыки. Астор Пьяццолла, в свою очередь, создал танго-фугу, привнеся в танго драматизм и лирику.

Место проведения концерта

Концерт состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где звучат уникальные исторические органы династии Walcker, созданные в начале XX века. Храм привлекает своей архитектурой в южнофранцузском романском стиле и атмосферой истинной французской энергетики.

Программа концерта

В программе звучат:

Хосе Хименес (1601–1672) — Batalla de 6o tono

Анри Бюссе (1872–1973) — Астурия , переложение для саксофона и органа

, переложение для саксофона и органа Хесус Гуриди Бидаола (1886–1961) — Оффертуар

Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) — Фантазия в переложении для саксофона и органа

в переложении для саксофона и органа Исаак Альбенис (1860–1909) — Прелюдия , транскрипция для органа А. Курбанова

, транскрипция для органа А. Курбанова Астор Пьяццолла (1921–1992) — Времена года в Буэнос-Айресе: Осень, в переложении для органа

Исполнители

Константин Андреев — саксофон

Екатерина Маришкина — орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкальным путешествием по звуковым мирам Испании и Бразилии!