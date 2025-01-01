Органный концерт при свечах «Ритмы Испании и осень Пьяццоллы»

Феерический дуэт саксофониста Константина Андреева и органистки Екатерины Маришкиной приглашает зрителей на уникальное звуковое путешествие от изысков барокко до дерзких новаций ХХ века. Испанская музыка, насыщенная ритмами и яркими гармониями, всегда остается притягательной.
Испания с XVI века была в авангарде органной музыки в Европе. Здесь была создана уникальная школа, развившая оригинальные инженерные решения и тембровые находки для органов. Прозвучит Баталья Хосе Хименеса — выдающегося композитора и органиста, чей вклад в музыкальную культуру невозможно переоценить.
В программе также прозвучит Астурия Анри Бюссе, чей стиль сочетает в себе уроки великих мастеров, таких как Сезар Франк и Шарль Мари Видор. Не забудем и об Исааке Альбенисе, чье имя связано с возрождением испанской культуры на рубеже веков.
Не обойдется вечер и без влияния бразильских композиторов. Эйтор Вилла-Лобос объединил индейский и африканский фольклор с традициями европейской музыки. Астор Пьяццолла, в свою очередь, создал танго-фугу, привнеся в танго драматизм и лирику.
Концерт состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где звучат уникальные исторические органы династии Walcker, созданные в начале XX века. Храм привлекает своей архитектурой в южнофранцузском романском стиле и атмосферой истинной французской энергетики.
В программе звучат:
Константин Андреев — саксофон
Екатерина Маришкина — орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкальным путешествием по звуковым мирам Испании и Бразилии!