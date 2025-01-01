Органный концерт при свечах «Пять веков органа: от Баха до Циммера»

В программе Евгении Борисовой зрители смогут насладиться встречей величайших композиторов — от Иоганна Себастьяна Баха до современного гения Ханса Циммера. Эта музыкальная палитра объединяет сияние барокко и шквал романтизма, создавая незабываемую атмосферу.
Самый старший гость вечера — нидерландский композитор Ян Питерсзон Свелинк, известный как амстердамский Орфей. Его виртуозная клавирная импровизация и педагогический талант принесли ему славу по всей Северной Европе. Его учениками стали основатели северогерманской органной школы.
Георг Муффат, немецкий композитор эпохи барокко, также занимает важное место в программе. Его творчество отражает соединение различных европейских музыкальных традиций, что сделало его стиль уникальным и оказало влияние на развитие европейской музыки.
В программе звучат органные токкаты из сборника Apparatus musico-organisticus, каждая из которых демонстрирует возможности органа. Интересно, что Бах создал транскрипции произведений Вивальди, став их соавтором. Музыка Баха не раз использовалась в кино, создавая уникальную атмосферу и подчеркивая внутреннюю жизнь героев. Например, хоральная прелюдия фа минор стала популярной благодаря фильму Андрея Тарковского Солярис.
Романтическую страницу программы представят Густав Адольф Меркель и Эдвард Григ. Меркель, ученик Шумана, оставил значительное наследие, включая сонаты и прелюдии для органа. Его произведения в четыре руки особенно популярны.
Цикл Жана Лангле, посвященный Фрескобальди, будет исполнен в духе его знаменитого сочинения Fiori musicali. Лангле, выдающийся музыкант XX века, создавал органную музыку как свою религиозную миссию.
Концерт завершит музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена Пер Гюнт, ставшая самостоятельным произведением, которое звучит на мировых сценах. Сочетание норвежских фольклорных мотивов с классической традицией подарило слушателям истинный шедевр.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Евгения Борисова, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.