Органный концерт при свечах «Популярный орган и топовые саундтреки»

Петербург – это не только Невский проспект и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, расположен римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. В ноябре 2025 года там открывается новая точка органного притяжения – серия концертов, посвящённых органной музыке.
Лучшие органисты современности удивят вас разнообразием программ в концертах «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение великой династии Бенуа, находящееся в церковной крипте.
Архитектурный шедевр Бенуа был построен в неороманском стиле в 1856-1859 годах. Позже, по желанию прихода, была добавлена колокольня, что не устроило самого зодчего, так как его замысел утратил гармонию. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм вернули верующим.
Концерт с органом и топовыми саундтреками под руководством очаровательной Аллы Морозовой создаст неповторимую атмосферу волшебства. В этот вечер вы сможете насладиться бескрайними мирами Баха и волшебной вселенной Гарри Поттера. Под легендарную Токкату и фугу ре минор и хоральную прелюдию погружение в космические просторы не заставит себя ждать.
Также прозвучит Марш из балета «Щелкунчик» Чайковского, а музыка из любимых фильмов, таких как «Холодное сердце» и «Интерстеллар», будет исполнена в новых захватывающих аранжировках. Для ценителей отечественной музыки подготовлены виртуозные версии лучших песен Аллы Пугачевой и других композиторов.
В продаже находятся билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите уникальную возможность услышать, как орган наполняет пространство музыкой, создавая атмосферу волшебства и полета!
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган. Электронный орган Johannus.