Органный концерт при свечах «Популярный орган и топовые саундтреки»

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, расположен римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. В ноябре 2025 года там открывается новая точка органного притяжения – серия концертов, посвящённых органной музыке.

Уникальные концерты и экскурсии

Лучшие органисты современности удивят вас разнообразием программ в концертах «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение великой династии Бенуа, находящееся в церковной крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Бенуа был построен в неороманском стиле в 1856-1859 годах. Позже, по желанию прихода, была добавлена колокольня, что не устроило самого зодчего, так как его замысел утратил гармонию. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм вернули верующим.

Музыка, которую нельзя пропустить

Концерт с органом и топовыми саундтреками под руководством очаровательной Аллы Морозовой создаст неповторимую атмосферу волшебства. В этот вечер вы сможете насладиться бескрайними мирами Баха и волшебной вселенной Гарри Поттера. Под легендарную Токкату и фугу ре минор и хоральную прелюдию погружение в космические просторы не заставит себя ждать.

Также прозвучит Марш из балета «Щелкунчик» Чайковского, а музыка из любимых фильмов, таких как «Холодное сердце» и «Интерстеллар», будет исполнена в новых захватывающих аранжировках. Для ценителей отечественной музыки подготовлены виртуозные версии лучших песен Аллы Пугачевой и других композиторов.

Билеты и программа концерта

В продаже находятся билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите уникальную возможность услышать, как орган наполняет пространство музыкой, создавая атмосферу волшебства и полета!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор BWV 565

Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Игорь Крутой – Любовь, похожая на сон

Алла Пугачева – Три счастливых дня

Пётр Чайковский – Марш из балета «Щелкунчик»

Евгений Крылатов – Прекрасное далеко из к/ф «Гостья из будущего»

Татьяна Снежина – Позови меня с собой

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ BWV 639

Леонид Дербенев – «Мама», «До свиданья, лето», «Куда уходит детство»

Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес – «Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»

Ханс Циммер – Time

Иоганн Себастьян Бах – Прелюдия и фуга фа минор BWV 534

Джон Уильямс – Тема из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган. Электронный орган Johannus.