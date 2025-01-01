Органный концерт при свечах «Под небом Парижа / Sous le ciel de Paris»

Под небом Парижа: музыкальное путешествие через века

Приглашаем вас на потрясающий концерт «Под небом Парижа» — незабываемую прогулку по городу, который вдохновлял поэтов, музыкантов, художников и влюбленных на протяжении пяти столетий! Этот вечер подарит слушателям встречу с любимым петербургским дуэтом — Александрой Зарянкиной и Екатериной Маришкиной.

Программа вечера

Концерт откроет великолепная Фантазия соль мажор (Piece d’orgue) Иоганна Себастьяна Баха, написанная в духе французской музыки. В этот период Бах активно занимался переписыванием Органной книжечки знаменитого органиста Николя де Гриньи.

Вечер продолжится фрагментом из Торжественной органной мессы Франсуа Куперена, известного своим чудесным стилем и уникальным почерком. Куперен, родившийся в музыкальной семье, создал более 250 клавесинных пьес и два органных мессы, среди которых выделяются Монастырская и Приходская. Его произведения отличает безупречный вкус и новизна тембров.

Органное искусство Парижа

Погрузитесь в мистику парижских соборов, где царит торжественная атмосфера. В XIX веке французское органное искусство достигло своего апогея благодаря симфоническим органам, созданным мастером Аристидом Кавайе-Колем. Эти инструменты разместились в главных соборах Парижа, таких как Нотр-Дам и Сен-Дени, и вдохновили многих композиторов.

Сезар Франк, убежденный бахианец, оставил свыше ста тридцати произведений для органа. Его Три хорала стали духовным завещанием композитора, воплощая идеи романтической музыки.

Не менее захватывающе будет услышать Готическую сюиту Леона Боэльмана — одно из самых популярных органных сочинений XIX века. Эта работа позволяет визуализировать величие парижских соборов, где химеры и гаргульи наблюдают за происходящим.

Музыка любви

Концерт продолжится проникновенной Ave Maria Сен-Санса и песней Vivre из мюзикла Notre Dame de Paris, рассказывающих о многогранности любовных историй. Вы также услышите Мертвые листья Жозефа Космы, Историю любви Франсиса Лея и Жизнь в розовом свете Луи Гульельми.

Заключительный аккорд

Концерт завершится известным произведением Sous le ciel de Paris Юбера Жиро, который погрузит вас в атмосферу вечно молодого города. Это путешествие в мир музыки и романтики не оставит вас равнодушным!

Исполнители

В концерте участвуют:

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.