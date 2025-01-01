Органный концерт при свечах «Под небом Парижа / Sous le ciel de Paris»

Концерты органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины начнется уникальный цикл органных концертов. Этот выдающийся памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Он расположен в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатая история и уникальная акустика церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, создавая неповторимую атмосферу.

Программа концерта: "Под небом Парижа"

Первый концерт в цикле называется «Под небом Парижа / Sous le ciel de Paris». Это незабываемая музыкальная прогулка, приглашение в увлекательное путешествие через пять столетий по городу, который всегда привлекал поэтов, музыкантов и влюбленных.

Дуэт Александра Зарянкина и Екатерина Маришкина, любимые петербуржцами исполнители, представят зрителям удивительную пьесу Баха — Фантазию соль мажор (Piece d’orgue). Она была создана в период, когда композитор увлекался переписыванием Органной книжки, написанной выдающимся французским органистом Николя де Гриньи.

Фрагменты из наследия Франсуа Куперена

Концерт продолжит фрагмент из Торжественной органной мессы Франсуа Куперена, именуемого Великим. Его органные мессы считаются важной частью музыкального наследия композитора и служили источником вдохновения для многих творцов, включая Иоганна Себастьяна Баха.

Куперен, родившийся в семье с вековыми музыкальными традициями, оставил более 250 произведений, среди которых много шедевров для клавесина и органа, выразительная манера написания и новизна тембров завораживают слушателей и по сей день.

Вдохновение парижских соборов

Во второй половине XIX века французское органное искусство достигает своей вершины с появлением симфонического органа, созданного мастером Аристидом Кавайе-Колем. Эти инструменты звучали в величественных соборах Парижа, таких как Нотр-Дам и Сен-Дени, привлечении внимание лучших органистов.

Сезар Франк, увлеченный бахианец, написал свыше 130 пьес для органа, среди которых — три хорала, ставящие точку в его творчестве. В них он соединяет традиции и оригинальные музыкальные идеи, создавая настоящие романтические поэмы.

Музыка, пронизанная романтикой

Концерт завершится проникновенной Ave Maria Камиля Сен-Санса, хитами XX века, такими как «Мертвые листья» Жозефа Космы и «Жизнь в розовом свете» Луи Гульельми. Эти мелодии погружают слушателей в множество историй романтической любви.

Исполнители и детали концерта

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Александра Зарянкина (сопрано) и Екатерина Маришкина (орган). Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой органной музыки в неповторимом месте!