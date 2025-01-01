Органный концерт при свечах «Планета орган — от Баха до Таривердиева»

Планета орган: от Баха до Таривердиева

Приглашаем вас на потрясающий концерт при свечах, в котором звуки органа перенесут вас в удивительный мир классической музыки. Вас ждет космическое путешествие по произведениям Баха, языку Таривердиева, симфонической мощи Луи Вьерна и Александра Гильмана, а также новаторским «органным сказкам» Дитриха Виерзейко.

Программа концерта

Весь вечер откроется музыкой Микаэла Таривердиева. Его органные шедевры перекликаются с полифоническим мышлением Баха. Таривердиев, вписавшийся в историю как величайший мелодист кино, также был мастером академической музыки. Первые два концерта для органа, «Кассандра» и «Полифоническая тетрадь», были написаны в 1985 и 1987 годах соответственно и учитывают каноны барочной музыки.

Магия хоровой обработки

Иоганн Себастьян Бах, прослуживший большую часть своей жизни в церкви, создал шедевры хоральной обработки, которые вы сможете услышать на концерте. Важнейшее место в музицировании барокко занимают протестантские хоралы. Мы представим одну из таких уникальных обработок.

Завораживающие органные сказки

Далее на вас ждут «Органные сказки» Дитриха Виерзейко, где вы сможете не только насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу деревенской таверны, старой кузницы и даже услышать марш Горного короля!

Французская органная музыка

Концерт порадует зрителей изысканными миниатюрами Луи Вьерна. Этот выдающийся органист и импровизатор служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет. Его произведения стали основополагающими в репертуаре, и мы обязательно услышим его шедевры.

Завершение вечера

Закончит вечер романтическая соната Александра Гильмана. Гильман, выдающийся французский органист и композитор, создал множество органных сонат, которые собраны в 18 сборниках «Пьесы в различных стилях».

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных и всероссийских конкурсов Аида Глухова, орган — электронный орган Johannus. Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Забудьте о суете повседневности и погрузитесь в океан звуков, где каждая нота — звезда, а каждая мелодия — целая галактика.