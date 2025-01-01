Органный концерт при свечах «Планета орган — от Баха до Таривердиева»

Приглашаем вас на потрясающий концерт при свечах, в котором звуки органа перенесут вас в удивительный мир классической музыки. Вас ждет космическое путешествие по произведениям Баха, языку Таривердиева, симфонической мощи Луи Вьерна и Александра Гильмана, а также новаторским «органным сказкам» Дитриха Виерзейко.
Весь вечер откроется музыкой Микаэла Таривердиева. Его органные шедевры перекликаются с полифоническим мышлением Баха. Таривердиев, вписавшийся в историю как величайший мелодист кино, также был мастером академической музыки. Первые два концерта для органа, «Кассандра» и «Полифоническая тетрадь», были написаны в 1985 и 1987 годах соответственно и учитывают каноны барочной музыки.
Иоганн Себастьян Бах, прослуживший большую часть своей жизни в церкви, создал шедевры хоральной обработки, которые вы сможете услышать на концерте. Важнейшее место в музицировании барокко занимают протестантские хоралы. Мы представим одну из таких уникальных обработок.
Далее на вас ждут «Органные сказки» Дитриха Виерзейко, где вы сможете не только насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу деревенской таверны, старой кузницы и даже услышать марш Горного короля!
Концерт порадует зрителей изысканными миниатюрами Луи Вьерна. Этот выдающийся органист и импровизатор служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери более 30 лет. Его произведения стали основополагающими в репертуаре, и мы обязательно услышим его шедевры.
Закончит вечер романтическая соната Александра Гильмана. Гильман, выдающийся французский органист и композитор, создал множество органных сонат, которые собраны в 18 сборниках «Пьесы в различных стилях».
Исполнитель: лауреат международных и всероссийских конкурсов Аида Глухова, орган — электронный орган Johannus. Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Забудьте о суете повседневности и погрузитесь в океан звуков, где каждая нота — звезда, а каждая мелодия — целая галактика.