Органный концерт при свечах «Парижские прогулки: эхо старинных соборов и опера на органе»

Парижские прогулки: эхо старинных соборов и опера на органе

В этот вечер вы заглянете под своды французских соборов вместе с великими органистами, которые играли в их стенах на протяжении веков. Познакомьтесь с накалом страстей в самой исполняемой опере в мире и насладитесь прогулкой по набережным и площадям столицы всех влюбленных — Парижа.

Программа концерта

Франсуа Куперен (1668–1733) — Офферторий до мажор из Приходской мессы

Исполнитель

Лауреат международных конкурсов Евгения Борисова, орган.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Интересные факты

Концерт откроет Офферторий из Приходской органной мессы Франсуа Куперена, известного как Великий органист. Его клавирные программы и мессы, в которых органично соединились французская и общеевропейская традиции, завораживают слушателя своей глубиной и гармонией.

Луи Маршан, виртуозно игравший на органе, вошел в историю благодаря своей несостоявшейся музыкальной дуэли с Иоганном Себастьяном Бахом. Эта легенда продолжает вызывать интерес к его творчеству, отличающемуся смелыми исполнительскими замыслами.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир величественной органной музыки и насладиться знаменитой оперой «Кармен» в невероятной органной транскрипции. Нас ждёт увлекательное путешествие по осеннему Парижу с Амели, завершившееся трогательным вальсом под звуки органа.