Органный концерт при свечах «Парижские прогулки: эхо старинных соборов и опера на органе»
Парижские прогулки: эхо старинных соборов и опера на органе

В этот вечер вы заглянете под своды французских соборов вместе с великими органистами, которые играли в их стенах на протяжении веков. Познакомьтесь с накалом страстей в самой исполняемой опере в мире и насладитесь прогулкой по набережным и площадям столицы всех влюбленных — Парижа.

  • Франсуа Куперен (1668–1733) — Офферторий до мажор из Приходской мессы
  • Луи Маршан (1669–1732) — Tierce en taille Малая из Первой книги сочинений для органа ре минор
  • Сезар Франк (1822–1890) — Хорал № 2 си минор, FWV 39
  • Луи Вьерн (1870–1937) — Органная симфония № 2, ор. 20: V. Final
  • Жан Лангле (1907–1991) — Цикл для органа Hommage à Frescobaldi (Приношение Фрескобальди): I. Prélude au Kyrie – V. Fantaisie – VIII. Epilogue для педали соло
  • Жорж Бизе (1838–1875) — Опера «Кармен»: Увертюра, Хабанера в переложении для органа Евгении Борисовой
  • Шарль Турнемир (1870–1939) — Импровизация на хорал Victimae paschali laudes (Да приносят христиане хвалу Пасхальной жертве)
  • Ян Тирсен (1970*) — Вальс из к/ф «Амели»

Лауреат международных конкурсов Евгения Борисова, орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Концерт откроет Офферторий из Приходской органной мессы Франсуа Куперена, известного как Великий органист. Его клавирные программы и мессы, в которых органично соединились французская и общеевропейская традиции, завораживают слушателя своей глубиной и гармонией.

Луи Маршан, виртуозно игравший на органе, вошел в историю благодаря своей несостоявшейся музыкальной дуэли с Иоганном Себастьяном Бахом. Эта легенда продолжает вызывать интерес к его творчеству, отличающемуся смелыми исполнительскими замыслами.

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир величественной органной музыки и насладиться знаменитой оперой «Кармен» в невероятной органной транскрипции. Нас ждёт увлекательное путешествие по осеннему Парижу с Амели, завершившееся трогательным вальсом под звуки органа.

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 1000 ₽

