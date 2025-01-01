Органный концерт при свечах «От барокко до рока»

Приглашаем вас на уникальный органный концерт «От барокко до рока», который состоится в этом месяце. Вечер музыки под руководством талантливого исполнителя Ивана Мокшина обещает стать настоящим музыкальным путешествием сквозь века и стили.
Орган — король инструментов, способный выводить на свет произведения как средневековья и барокко, так и джаза и рока. На концерте вы сможете услышать, как пересекаются стили, жанры и эпохи: от космоса Баха до легендарных рок-композиций.
Концерт откроет всем известная «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение считается «хитом номер один» для органа и задаст тон всему вечеру. Далее прозвучит одна из трио-сонат Баха, являющаяся частью его всемирно признанного шедевра.
Также в программе:
Иван Мокшин — известный органист, который славится своими новаторскими программами. Его мастерство и виртуозность делают каждое выступление незабываемым.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться феерическим сочетанием стилей и эпох на одном из самых ярких органных концертов сентября!