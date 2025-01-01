Органный концерт при свечах «От барокко до рока»

От барокко до рока: Органный концерт с Иваном Мокшиным

Приглашаем вас на уникальный органный концерт «От барокко до рока», который состоится в этом месяце. Вечер музыки под руководством талантливого исполнителя Ивана Мокшина обещает стать настоящим музыкальным путешествием сквозь века и стили.

Невероятные возможности органа

Орган — король инструментов, способный выводить на свет произведения как средневековья и барокко, так и джаза и рока. На концерте вы сможете услышать, как пересекаются стили, жанры и эпохи: от космоса Баха до легендарных рок-композиций.

Программа концерта

Концерт откроет всем известная «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение считается «хитом номер один» для органа и задаст тон всему вечеру. Далее прозвучит одна из трио-сонат Баха, являющаяся частью его всемирно признанного шедевра.

Также в программе:

Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino

Группа «Ария» — «Небо тебя найдёт»

Иоганн Себастьян Бах — Трио-соната № 2 до минор BWV 526

Николаус Брунс — Прелюдия и фуга соль мажор

Группа «Ария» — «Тореро»

Георг Муффат — Токката прима в тоне ре

Deep Purple — Smoke On The Water

Луи Вьерн — Симфония для органа соло № 1: Andante — Final

Группа «Ария» — «Беспечный Ангел»

Кто такой Иван Мокшин?

Иван Мокшин — известный органист, который славится своими новаторскими программами. Его мастерство и виртуозность делают каждое выступление незабываемым.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться феерическим сочетанием стилей и эпох на одном из самых ярких органных концертов сентября!