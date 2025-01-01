Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «От барокко до рока»
Киноафиша Органный концерт при свечах «От барокко до рока»

Органный концерт при свечах «От барокко до рока»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

От барокко до рока: Органный концерт с Иваном Мокшиным

Приглашаем вас на уникальный органный концерт «От барокко до рока», который состоится в этом месяце. Вечер музыки под руководством талантливого исполнителя Ивана Мокшина обещает стать настоящим музыкальным путешествием сквозь века и стили.

Невероятные возможности органа

Орган — король инструментов, способный выводить на свет произведения как средневековья и барокко, так и джаза и рока. На концерте вы сможете услышать, как пересекаются стили, жанры и эпохи: от космоса Баха до легендарных рок-композиций.

Программа концерта

Концерт откроет всем известная «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение считается «хитом номер один» для органа и задаст тон всему вечеру. Далее прозвучит одна из трио-сонат Баха, являющаяся частью его всемирно признанного шедевра.

Также в программе:

  • Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino
  • Группа «Ария» — «Небо тебя найдёт»
  • Иоганн Себастьян Бах — Трио-соната № 2 до минор BWV 526
  • Николаус Брунс — Прелюдия и фуга соль мажор
  • Группа «Ария» — «Тореро»
  • Георг Муффат — Токката прима в тоне ре
  • Deep Purple — Smoke On The Water
  • Луи Вьерн — Симфония для органа соло № 1: Andante — Final
  • Группа «Ария» — «Беспечный Ангел»

Кто такой Иван Мокшин?

Иван Мокшин — известный органист, который славится своими новаторскими программами. Его мастерство и виртуозность делают каждое выступление незабываемым.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться феерическим сочетанием стилей и эпох на одном из самых ярких органных концертов сентября!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
29 июля в 20:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
2 сентября в 19:00 Колизей
от 3200 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
25 октября в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше